«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί προτεραιότητα για εμάς», δήλωσε ο Ερντογάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τη χώρα, αν και ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην προοπτική ένταξής της στην Ένωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί προτεραιότητα για εμάς», δήλωσε ο Ερντογάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, η Τουρκία δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ένταξη, ωστόσο το ζήτημα δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στις προτεραιότητές της.

Κατά την άποψή του, η ΕΕ θα είναι εκείνη που θα βγει χαμένη εάν συνεχίσει να απορρίπτει την Τουρκία.

Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 1999. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2005, όμως πλέον έχουν «παγώσει» λόγω της συνεχιζόμενης οπισθοδρόμησης της χώρας σε ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κριτική για την καταστολή της αντιπολίτευσης

Το τελευταίο διάστημα, η τουρκική ηγεσία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις ενέργειές της κατά της αντιπολίτευσης και ειδικότερα για τη φυλάκιση του πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν και πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

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Η πολυαναμενόμενη και ιδιαίτερα σημαντική δίκη του Ιμάμογλου αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα στο δικαστήριο της περιοχής Σιλιβρί της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Η τουρκική αντιπολίτευση θεωρεί ότι η διαδικασία κατά του Ιμάμογλου έχει πολιτικά κίνητρα και κατηγορεί τον Ερντογάν ότι επιχειρεί, με τη βοήθεια της δικαιοσύνης, να εξουδετερώσει τον σημαντικότερο πολιτικό του αντίπαλο.

Η τουρκική κυβέρνηση αρνείται ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.