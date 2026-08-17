Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο ξαφνικός θάνατος της διάσημης ηθοποιού σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της ηθοποιού Hayden Panettiere έρχονται στο φως μέσα από την αναφορά των αστυνομικών αρχών.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο ξαφνικός θάνατος της διάσημης ηθοποιού σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η Panettiere έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville». Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η Hayden Panettiere βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, την Κυριακή (16/08).

Η κλήση στο 911 έγινε από έναν γνωστό της ηθοποιού.

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«Με την άφιξη των αρχών, της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, το άτομο, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η Hayden Panettiere, διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκρίνβιλ στο NBC News.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή ύποπτες συνθήκες.

«Η υπόθεση διερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών. Την κλήση στο 911 έκανε γνωστός της κυρίας Πανετιέρ», ανέφερε η αστυνομία.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η εκπρόσωπος της αείμνηστης ηθοποιού, Κέισι Κίτσεν. «Αναμένεται να γνωρίζουμε περισσότερα αύριο».