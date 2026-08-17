Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της ηθοποιού Hayden Panettiere έρχονται στο φως μέσα από την αναφορά των αστυνομικών αρχών.
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο ξαφνικός θάνατος της διάσημης ηθοποιού σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Η Panettiere έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville». Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.
Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η Hayden Panettiere βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, την Κυριακή (16/08).
Η κλήση στο 911 έγινε από έναν γνωστό της ηθοποιού.
«Με την άφιξη των αρχών, της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, το άτομο, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η Hayden Panettiere, διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκρίνβιλ στο NBC News.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή ύποπτες συνθήκες.
«Η υπόθεση διερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών. Την κλήση στο 911 έκανε γνωστός της κυρίας Πανετιέρ», ανέφερε η αστυνομία.
Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.
«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η εκπρόσωπος της αείμνηστης ηθοποιού, Κέισι Κίτσεν. «Αναμένεται να γνωρίζουμε περισσότερα αύριο».