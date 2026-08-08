Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην Αργολίδα ελέγχθηκαν 19 άτομα, ενώ επτά άτομα προσήχθησαν. Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά έξι συλλήψεις.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026 σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιέων στην Αργολίδα, στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών και εγκληματικών ενεργειών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και επικεντρώθηκε σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν ελέγχους και να προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούν διαφορετικές παραβάσεις και συγκεκριμένα:

Δύο άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ένα άτομο συνελήφθη για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Ένα άτομο συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικές δράσεις πραγματοποιούνται με στοχευμένο χαρακτήρα και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την αντιμετώπιση περιστατικών που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την πρόληψη της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.