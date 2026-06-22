Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Μπουρδούμη στην κάμερα του «Breakfast@Star».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στο νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα και στη συνεργασία του επί σκηνής με τη Ματίνα Νικολάου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γιο του και στην τηλεοπτική σειρά «Το Σόι Σου».

Σε ό,τι αφορά την αγαπημένη σειρά του Alpha που επέστρεψε φέτος ύστερα από έξι χρόνια, επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, γεγονός που επισφραγίζει την είδηση ότι η το πρότζεκτ θα επανέλθει και με έβδομο κύκλο.

Περιγράφοντας μάλιστα τις συνθήκες των γυρισμάτων, εξήγησε ότι λόγω της χρόνιας και καθημερινής τριβής μεταξύ των ηθοποιών δημιουργήθηκε ένας ισχυρός δεσμός που γίνεται αντιληπτός και από τους τηλεθεατές:

«Συνεχίζουμε ήδη. Έχουμε μπει στα γυρίσματα για την επόμενη σεζόν ‘Το σόι σου’ στον Alpha. Τελειώσαμε τα επεισόδια της φετινής σεζόν και εμείς γράφουμε για την επόμενη. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε το καλοκαίρι και να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη με το καλό…».

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Και συνέχισε μιλώντας για τις σχέσεις μεταξύ των συντελεστών: «Δημιουργήθηκε μία παρέα, μία οικογένεια γιατί ήμασταν ήδη πέντε χρόνια εκεί. Αυτό μας έδεσε μάλλον τόσο πολύ, που δεν χάθηκε ο κρίκος, παρότι υπήρχε αυτή η μεγάλη παύση. Και λόγω της αναμονής του κοινού, τελικά μας έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσουμε με νέα επεισόδια».

Η αναφορά του Αλέξανδρου Μπουρδούμη στο γιο του

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον γιο του, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Λένα Δροσάκη. Όπως εξήγησε, το παιδί του είναι αρκετά μικρό ακόμη για να παρακολουθεί τηλεόραση και ιδιαίτερα τους γονείς τους σε αυτή:

«Όχι, δεν παρακολουθεί, είναι πολύ μικρός ακόμη. Δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι της τηλεόρασης. Ούτε του έχω βάλει εγώ. Μπορεί να έχει τύχει να δει κάτι. Βλέπει τα δικά του, αυτά που του αρέσουν. Δεν ασχολείται καθόλου με το κομμάτι: τι κάνει ο μπαμπάς στην τηλεόραση. Ο μπαμπάς και η μαμά του είναι ηθοποιοί και κάνουν τη δουλειά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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