Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 27 Απριλίου.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 24 Απριλίου, σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κυριάρχησε στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,8%, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό της από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παράλληλα, το «Τούνελ» κέρδισε την πρωτιά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστό 18,2%.

Εντυπωσιακή ήταν η απήχηση της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 36,8%.

Στην πρώτη θέση και τον Απρίλιο

Πρώτο ήταν το «Φως στο Τούνελ» και καθόλη τη διάρκεια του μήνα. Τον Απρίλιο, η εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, με μέσο όρο 22% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Τούνελ» επιβεβαίωσε, για πολλοστή φορά, την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, παραμένοντας σταθερή επιλογή για τους τηλεθεατές.