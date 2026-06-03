Το βράδυ της Τρίτης το «Πόρτο Λεόνε» έριξε αυλαία στην Τούμπα καταγράφοντας πρωτιά και ρεκόρ σεζόν για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Τα σχόλια των χρηστών στα social media.

Με ένα καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο ολοκληρώθηκε χθες η μεγάλη δραματική σειρά του ALPHA «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», καταγράφοντας πρωτιά και ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχτισε με το τηλεοπτικό κοινό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η σειρά, που «ταξίδεψε» τους τηλεθεατές στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60 μέσα από μία κινηματογραφική προσέγγιση, υψηλή αισθητική, δυνατές ερμηνείες και αυθεντική γλώσσα εποχής, ολοκλήρωσε τον κύκλο της σημειώνοντας 23,8% στο σύνολο κοινού, ενώ το τελευταίο επεισόδιο έφτασε έως και 27,7% σε τέταρτο!

Το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» , στο τελευταίο του επεισόδιο, κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του με 15,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στο γυναικείο δυναμικό κοινό σημείωσε 19,1%. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η σειρά απέσπασε ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση τόσο για τη θεματική και την ατμόσφαιρά της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωσε έναν σκληρό, παθιασμένο και βαθιά ανθρώπινο κόσμο.

Η ανταπόκριση αυτή αποτυπώθηκε και στα social media, όπου η σειρά ξεπέρασε συνολικά τα 100.000.000 impressions (εμφανίσεις) και συγκέντρωσε περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια αντιδράσεις.

Το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ολοκληρώθηκε αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη φετινή ελληνική μυθοπλασία και χαρίζοντας στο κοινό μια σειρά με ξεχωριστή ταυτότητα, έντονο συναίσθημα και κινηματογραφική υπογραφή.

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Η επιτυχία του «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έρχεται να προστεθεί στη δυναμική πορεία της μυθοπλασίας του ALPHA, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλες ιστορίες, υψηλής ποιότητας παραγωγές και σύγχρονες σειρές με ξεκάθαρη ταυτότητα, προετοιμάζοντας ήδη ένα ιδιαίτερα δυνατό πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Παραθέτουμε μερικά σχόλια χρηστών για το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»:

Φοβεροί ηθοποιοί και άνθρωποι. Μας έχουν χαρίσει ερμηνειάρες κι ίσως ήταν κι ένας απ τους λόγους που το #portoleone είχε τέτοια επιτυχία

Εκτός από δυνατές ερμηνείες κρατάμε και το εξαιρετικό soundtrack του Μάριου Στρόφαλη, ίσως το καλύτερο της σεζόν #portoleone

Αποχαιρετούμε απόψε το Πόρτο Λεόνε μια σειρά που μας ταξίδεψε στα στενά της Τρούμπας με ένα εξαιρετικό καστ ρόλους που ο καθένας είχε το δικό του βάθος και υπόσταση και ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Ήταν η καλύτερη σειρά της σεζόν για μένα ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ #portoleone

Η Μαρίνα Ασλάνογλου και ο Αλέκος Συσσοβίτης ήταν υπέροχοι στους ρόλους τους, είχαν τις πιο δυνατές ερμηνείες του έργου #PortoLeone

Μαρίνα Ασλάνογλου ΕΙΣΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ #portoleone

Ερμηνεία για Όσκαρ! Αλήθεια, μόνο τέτοιο ρόλοι πρέπει να δίνονται στη Μαρίνα Ασλάνογλου, γιατί καταφέρνει κάθε φορά να μας τσακίζει!

Ασλανογλου και Συσσοβίτης φοβεροί #portoleone

Υπέροχος ο Σερφας, τον απογείωσε τον ρόλο του Ανδρέα #portoleone

Στη Μαρίνα Ασλάνογλου το Όσκαρ Καλύτερης Ερμηνείας #PortoLeone