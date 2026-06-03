Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel
Ο Πέτρος και η Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους.
Ο Χαραλάμπης υπογράφει το συμφωνητικό με τον Γαληνό, χωρίς να γνωρίζει ότι πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου.
Ο Χατζημήτρος ξεσπά στην Μελίνα και με τη βάναυση συμπεριφορά του την σπρώχνει στην προδοσία.
Η Κυβέλη, που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, υπόσχεται να την προστατεύσει με αντάλλαγμα πληροφορίες.
Η Μελίνα δέχεται και αφήνεται στα χέρια του Ρήγα και της Κυβέλης, χωρίς να υποπτεύεται τι την περιμένει...
Ο Ιορδάνης, απογοητευμένος από τον εαυτό του, χάνεται στο ποτό.
Ο Πέτρος ακούει μια συζήτηση του Ρήγα με τον Χατζημήτρο και μαθαίνει για το δάνειο που πήραν με την Κυβέλη υποθηκεύοντας το ποσοστό τους από το ξενοδοχείο.
Ο Νώντας συλλαμβάνεται για τον φόνο του χωροφύλακα.
Την ίδια στιγμή, οι αστυνόμοι βρίσκουν το πτώμα του Μάρκου και ζητούν από την Λίτσα να το αναγνωρίσει.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χατζημήτρο έχει αρχίσει…
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