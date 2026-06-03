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Απόψε στις 21:00 νέο επεισόδιο.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Ο Πέτρος και η Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους.

Ο Χαραλάμπης υπογράφει το συμφωνητικό με τον Γαληνό, χωρίς να γνωρίζει ότι πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου.

Ο Χατζημήτρος ξεσπά στην Μελίνα και με τη βάναυση συμπεριφορά του την σπρώχνει στην προδοσία.

Η Κυβέλη, που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, υπόσχεται να την προστατεύσει με αντάλλαγμα πληροφορίες.

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Η Μελίνα δέχεται και αφήνεται στα χέρια του Ρήγα και της Κυβέλης, χωρίς να υποπτεύεται τι την περιμένει...

Ο Ιορδάνης, απογοητευμένος από τον εαυτό του, χάνεται στο ποτό.

Ο Πέτρος ακούει μια συζήτηση του Ρήγα με τον Χατζημήτρο και μαθαίνει για το δάνειο που πήραν με την Κυβέλη υποθηκεύοντας το ποσοστό τους από το ξενοδοχείο.

Ο Νώντας συλλαμβάνεται για τον φόνο του χωροφύλακα.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνόμοι βρίσκουν το πτώμα του Μάρκου και ζητούν από την Λίτσα να το αναγνωρίσει.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χατζημήτρο έχει αρχίσει…

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