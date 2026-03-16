Την δική της άποψη εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφορικά με το ενδεχόμενο και τα σενάρια επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση.

Η δημοσιογράφος, το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις φήμες που δημιουργούνται γύρω από το πρόσωπο της Ελένης Μενεγάκη σχετικά με το αν και πότε θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα θέμα που αναπαράγεται κάθε χρόνο, γεγονός που η ίδια το κρίνει ως έλειψη σεβασμού:

«Κάθε χρόνο δεν ζούμε την επιστροφή της Ελένης; Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής της Ελένης στην παρούσα φάση. Εγώ αυτό ξέρω και σέβομαι και τη γυναίκα που την ταράζουμε μια με το ένα, μια με το άλλο. Κάθεται, δεν ενοχλεί κανέναν, δεν παρεμβαίνει στα τηλεοπτικά, δεν λέει καν άποψη. Η Ρούλα (σ.σ Κορομηλά) γράφει και ένα tweet… Η Ελένη δεν το κάνει ούτε αυτό. Έχει αποφασίσει να απέχει».

Σε δεύτερο χρόνο, η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκάλυψε πως όταν έληξε η συνεργασία των δύο γυναικών, η Ελένη Μενεγάκη, είχε πει χαρακτηριστικά ότι «έσβησε το λαμπάκι του πρωινού», και εξήγησε: «Σεβασμός στην επιλογή της. Από κει και πέρα, ίσως κάποιοι έχουν καλύτερο ρεπορτάζ από μένα σ’ αυτό το θέμα και πιστεύουν ότι η Ελένη θα γυρίσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη στιγμή για μια τόσο μεγάλη σταρ, γιατί να γυρίσει η Ελένη και να κάνει εκπτώσεις η Ελένη σ’ αυτή τη φάση της ζωής της;».

