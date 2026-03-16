Η υπόθεση στα Χανιά αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 17χρονης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση ομαδικού βιασμού, που κατήγγειλε μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, μια 17χρονη στα Χανιά.

Από τους έξι, οι πέντε κατηγορούνταν για βιασμό και ένας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος Βούλγαρος και ένας 17χρονος Έλληνας.

Μετά την απολογία τους, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Σημειώνεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 17χρονης. Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με μια επίσης ανήλικη, 16 ετών από τη Βουλγαρία , η οποία υποστήριξε ότι, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, συνευρέθηκε με τη θέλησή της, με τον 18χρονο Βούλγαρο.

Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων η 16χρονη από τη Βουλγαρία για ναρκωτικά, ένας 17χρονος που βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν, αλλά και οι μητέρες των ανηλίκων, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Με πληροφορίες του Zarpanews/ΑΠΕ