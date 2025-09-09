Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Τι συζητιέται μετά την απάντηση του πρωθυπουργού για τον ...ανηψιό!

Με μία είδηση ασχολούνται οι παροικούντες το Μαξίμου από όσα είπε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Με την ξερή απάντηση του Κ. Μητσοτάκη ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν επιστρέφει ούτε στην κυβέρνηση ούτε στη Ν.Δ.

Όσοι διαφωνούσαν με την επανεργοποίηση του ανιψιού του πρωθυπουργού η αλήθεια είναι ότι ανακουφίστηκαν..

Τι φοβούνται; Μήπως καταστεί τρίτος ισχυρός πόλος – στα πλευρά της κυβέρνησης και Πειραιώς αφού πληροφορίες ήθελαν πολλούς πολιτικούς και επιχειρηματίες να επιδιώκουν συνάντηση μαζί του στο άκουσμα της ενδεχόμενης επιστροφής του στα πράγματα.

Ε.Σ.