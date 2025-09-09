Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Ο φόβος για... τρίτο πόλο!

Ο φόβος για... τρίτο πόλο!
Τι συζητιέται μετά την απάντηση του πρωθυπουργού για τον ...ανηψιό!

Με μία είδηση ασχολούνται οι παροικούντες το Μαξίμου από όσα είπε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Με την ξερή απάντηση του Κ. Μητσοτάκη ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν επιστρέφει ούτε στην κυβέρνηση ούτε στη Ν.Δ.

Όσοι διαφωνούσαν με την επανεργοποίηση του ανιψιού του πρωθυπουργού η αλήθεια είναι ότι ανακουφίστηκαν..

Τι φοβούνται; Μήπως καταστεί τρίτος ισχυρός πόλος – στα πλευρά της κυβέρνησης και Πειραιώς αφού πληροφορίες ήθελαν πολλούς πολιτικούς και επιχειρηματίες να επιδιώκουν συνάντηση μαζί του στο άκουσμα της ενδεχόμενης επιστροφής του στα πράγματα.

Ε.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Παιχνίδια Εξουσίας
Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Πολιτική
Πώς ο Κ. Μητσοτάκης φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρουλάκη

Πώς ο Κ. Μητσοτάκης φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρουλάκη

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

Πολιτική

NETWORK

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

healthstat.gr
Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ienergeia.gr
Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr

Γιάννης Τριήρης: Στη Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην … Ελλάδα

ienergeia.gr
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

ienergeia.gr
Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

healthstat.gr
Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

healthstat.gr