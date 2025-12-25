Οι αστυνομία και ο ιατροδικαστής βρέθηκαν στο σημείο για να διενεργήσουν έλεγχο.

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας την Παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ένας 47χρονος άνδρας πνίγηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του, καθώς έτρωγε πανετόνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της La Stampa, τα μέλη της οικογένειας του άτυχου άνδρα προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι υπέστη σοβαρό πνιγμό, κάλεσαν αμέσως το ασθενοφόρο.

Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 47χρονο αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.