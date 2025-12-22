Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027, θα συμπεριληφθούν ο Μάριος Θεμιστοκλέους, οι τέσσερις γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν και ο συνεργάτης του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, θα είναι υποψήφιος στην Α΄Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωσε σήμερα η ΝΔ.
Αναλυτικά, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές εντάσσονται ως υποψήφιοι:
- Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α΄Ανατολικής Αττικής.
- Ο τ. γ.γ. Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
- Ο τ. γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
- Ο τ. γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
- Ο τ. γ.γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
- Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.