Με απόφαση Μητσοτάκη θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027, θα συμπεριληφθούν ο Μάριος Θεμιστοκλέους, οι τέσσερις γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν και ο συνεργάτης του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, θα είναι υποψήφιος στην Α΄Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωσε σήμερα η ΝΔ.

Αναλυτικά, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές εντάσσονται ως υποψήφιοι: