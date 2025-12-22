Σε αναδιάταξη γενικών γραμματέων υπουργείων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου.
Ορισμένες είναι αποχωρήσεις λόγω εθνικών εκλογών και κάποιοι λόγω αντικατάστασης.
Έτσι ανακοινώνεται η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, ως εξής:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.
Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.
Υπουργείο Ανάπτυξης:
Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.
Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.
Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.