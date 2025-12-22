Ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Σε αναδιάταξη γενικών γραμματέων υπουργείων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου.

Ορισμένες είναι αποχωρήσεις λόγω εθνικών εκλογών και κάποιοι λόγω αντικατάστασης.

Έτσι ανακοινώνεται η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:

Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.

Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.