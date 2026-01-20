Το σύστημα Μαξίμου μάλλον έδωσε ...γραμμή και εμφανίστηκαν πέντε πανομοιότυπα άρθρα την επόμενη μέρα.
Αρθρογράφος των «Νέων», Γιαννακιδης, Κανέλης, Γιαννακά, πρωτοσέλιδο Μανιφέστο και χτύπημα στη πρώτη σελίδα των Νέων.
Η γραμμή είναι ο Τσίπρας δεν εμπνέει, δεν έχει τίποτε καινούργιο να πει και η Καρυστιανού αδειάζει τη δεξαμενή του.
Επίσης ότι η ΝΔ ανεβαίνει στο 30% και πέντε κόμματα, τρία παλιά ( ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλος, Ζωή) και δύο καινούργια (Τσίπρας, Καρυστιανού) είναι μεταξύ 10% και 12%.
Νομίζουμε πως γίνεται ξεκάθαρο το τι φοβάται και τι προτιμάει το Μαξίμου …
Η Καρυστιανού από Μητσοτάκη εργαλειοποιείται απροσχημάτιστα…
Ε.Σ.