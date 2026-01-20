Τα πανομοιότυπα άρθρα για τον Τσίπρα.

Το σύστημα Μαξίμου μάλλον έδωσε ...γραμμή και εμφανίστηκαν πέντε πανομοιότυπα άρθρα την επόμενη μέρα.

Αρθρογράφος των «Νέων», Γιαννακιδης, Κανέλης, Γιαννακά, πρωτοσέλιδο Μανιφέστο και χτύπημα στη πρώτη σελίδα των Νέων.

Η γραμμή είναι ο Τσίπρας δεν εμπνέει, δεν έχει τίποτε καινούργιο να πει και η Καρυστιανού αδειάζει τη δεξαμενή του.

Επίσης ότι η ΝΔ ανεβαίνει στο 30% και πέντε κόμματα, τρία παλιά ( ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλος, Ζωή) και δύο καινούργια (Τσίπρας, Καρυστιανού) είναι μεταξύ 10% και 12%.

Νομίζουμε πως γίνεται ξεκάθαρο το τι φοβάται και τι προτιμάει το Μαξίμου …

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Καρυστιανού από Μητσοτάκη εργαλειοποιείται απροσχημάτιστα…

Ε.Σ.