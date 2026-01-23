Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών.

Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι σημερινές αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών και την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαιώνουν με τον πιο κραυγαλέο τρόπο, όσα λέγαμε από την αρχή της διερεύνησης αυτού του πρωτοφανούς πολιτικού σκανδάλου: Η Νέα Δημοκρατία διενεργεί μια πρωτόγνωρη θεσμική αλλοίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας προκειμένου να συγκαλύψει το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήταν το διευθυντήριο των υποκλοπών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πως «η αποκάλυψη ότι ο μάρτυρας Τρίμπαλης κατέθεσε ότι πριν καν εμφανιστεί ενώπιον της εξεταστικής είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις βουλευτών, οι οποίες ήταν ακριβώς αυτές που του υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν εκπλήσσει κανέναν μας. Αποτελεί ακόμα μια ψηφίδα στις αποδείξεις σύνδεσης Νέας Δημοκρατίας - Λαβράνου - εταιρειών που εμπλέκονται στις υποκλοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα, η εξέτασή του ήταν εμφάνιση κατ’ εντολήν και αυτό συνιστά βόμβα στα θεμέλια της ακεραιότητας της διαδικασίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Νέα Δημοκρατία «να απαντήσει -αν μπορεί- σε όσα κατέθεσε ο μάρτυρας:

- Πώς είναι δυνατόν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να είχαν έτοιμες ερωτήσεις πριν από την εξεταστική και να τις παραδίδουν στον μάρτυρα;

- Ποια ήταν η σχέση των σχεδιασμένων ερωτήσεων με την εν γένει συγκάλυψη των υποκλοπών που σήμερα εξετάζονται στη Δικαιοσύνη;

- Τι ρόλο έπαιξαν πολιτικά πρόσωπα και τεχνικοί σύμβουλοι στη διαμόρφωση της «κατάθεσης-ελέγχου» που παρουσιάστηκε στη Βουλή;».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμα πως «η σιωπή της κυβέρνησης και των αρμόδιων βουλευτών της είναι πλέον απτό και εκκωφαντικό στοιχείο. Έχουμε πει από την πρώτη ημέρα αποκάλυψης του σκανδάλου: Δεν θα ανεχθούμε καμία συγκάλυψη και καμία χειραγώγηση του Κοινοβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε να εξοβελιστεί η αλήθεια πίσω από ερμηνείες, υπεκφυγές ή θεσμικά προσχήματα. Η κοινωνία απαιτεί και δικαιούται πλήρη διαλεύκανση και λογοδοσία.

»Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό. Το ερώτημα είναι το εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την κατάθεση Τρίμπαλη στο δικαστήριο ζήτησε από το προεδρείο της Βουλής τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απάντηση σε αυτό το αίτημα δεν έχουμε λάβει».

Η ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ρωτώντας «Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;»