Στην ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας;

Τρία ονόματα μελών της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι προκειμένου να την εκπροσωπήσουν στην τελετή ανάδειξης του Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Μεσσήνιο υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο και τον -πρώην «σαμαρικό»- υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη.

Λιγότερες είναι φυσικά οι πιθανότητες εκπρόσωπος της κυβέρνησης να είναι ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και γιατί η παρουσία του θα σηματοδοτεί προσπάθεια του Μαξίμου να παρέμβει στο «δίδυμο» Καραμανλή -που όμως όλοι ξέρουν ότι «δεν σπάει»- ενώ ταυτόχρονα ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ειπωθεί και κάτι που θα τον φέρει και προσωπικά σε δύσκολη θέση.

Β.Σκ.