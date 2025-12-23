Προσπάθεια φίμωσης καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κοινοποίησε αγωγή στο μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού για την πολιτική κριτική, που άσκησε στον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι προφανές πως ο κ. Δημητριάδης προσπαθεί να φιμώσει πολιτικά και να τρομοκρατήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Παραγνωρίζει πως ο Πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί τις ευθύνες του κ. Δημητριάδη εξαναγκάζοντας τον σε παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις, που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και του predator. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πήρε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σιωπά για τις αποκαλύψεις στη δίκη του predator για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών».