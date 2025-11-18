Αναδημοσιεύει στο Χ ένα άρθρο του δείχνοντας πόσο τον εκτιμά.

Είναι γνωστό ότι ο Γρ. Δημητριάδης εξακολουθεί να έχει αρκετούς θαυμαστές στη ΝΔ και στην κυβέρνηση, που θεωρούν ότι η παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήταν ευεργετική για την εικόνα του πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, προφανώς, συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών και το έδειξε αναδημοσιεύοντας στο Χ άρθρο στην Real News του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για τις νομοθετικές προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι ένας πολύ διακριτικός τρόπος εκδήλωσης της εκτίμησής του αντιπροέδρου της ΝΔ για τον Γρ. Δημητριάδη αλλά και μια έμμεση υπενθύμιση της παρουσίας το στον δημόσιο χώρο...

Τ.Τε.