Αύξηση τιμών 35% στο μοσχαρίσιο κρέας, οι προβλέψεις για τις τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Συνεχείς αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στα Χανιά και την υπόλοιπη χώρα, μετατρέποντάς το σε είδος πολυτελείας. Ήδη η τιμή έχει αυξηθεί έως και 35% σε κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ, ενώ μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να φτάσει κοντά στα 20 ευρώ το κιλό.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπωλών Χανίων, Κώστας Φιωτάκης, εξηγεί στο zarpanews.gr ότι η αύξηση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απορροφούν μεγάλες ποσότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι παραγωγικές μονάδες περιορίζουν την παραγωγή λόγω ορίων στις εκπομπές αερίων. Η παραγωγή έχει μειωθεί κατά περίπου 30%», αναφέρει.

Υπολογίζεται ότι το 80% με 90% της εγχώριας κατανάλωσης προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Γερμανία, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024, η χώρα μας εισήγαγε κρέας αξίας 1,8 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 7,13% σε σχέση με το 2023).

Παράλληλα, ο κ. Φιωτάκης τονίζει την έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πρωτογενή τομέα, καθώς οι νέες γενιές στρέφονται κυρίως στον τουρισμό και στη βαριά βιομηχανία. «Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός έπρεπε να συνυπάρχουν», σημειώνει.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε στα 16,7€/κιλό, ενώ η πρόβλεψη για τα Χριστούγεννα φτάνει ή ξεπερνά τα 19€/κιλό, πιέζοντας τα νοικοκυριά και μειώνοντας τη ζήτηση.

Μικρή αύξηση καταγράφεται και στην τιμή του αρνιού

Μικρή αύξηση καταγράφεται και στην τιμή του αρνιού, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της μειωμένης επάρκειας. Σήμερα, η τιμή του αρνιού διαμορφώνεται στα 15€/κιλό, αυξημένη κατά 5-10% σε σχέση με πέρσι.«Μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι υπάρχει και στην τιμή του αρνιού και είναι της τάξης 5-10%. Είναι λόγω της ευλογιάς στην πάνω Ελλάδα». «Οι ποσότητες μειώθηκαν αυτή την περίοδο που πέρασε και που είχαμε πολλούς γάμους, βαφτίσεις, πανηγύρια και δεν έχουμε επάρκεια. Από τον επόμενο μήνα που ξεκινάει η νέα παραγωγή θα είναι καλύτερα τα πράγματα» τονίζει ο κ. Φιωτάκης.

Οι καταναλωτές αναμένεται να αισθανθούν τις επιπτώσεις της ακρίβειας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή, ενώ οι εισαγωγές κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της χώρας.

