Πιέσεις σε φέτα και αιγοπρόβειο κρέας φέρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει εξελιχθεί σε σοβαρή κρίση για την ελληνική κτηνοτροφία, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στην αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχει θανατωθεί το 6% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, με περίπου 1.000 κτηνοτρόφους να έχουν χάσει ολοκληρωτικά τα κοπάδια τους.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, ενώ εστίες έχουν καταγραφεί και σε Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Καβάλα και Ημαθία. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 450 εστίες της νόσου, ενώ περισσότερα από 100.000 ζώα έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς στην αγορά, με το αιγοπρόβειο κρέας να καταγράφει αισθητές αυξήσεις στις τιμές. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχίες ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε άλλα είδη κρέατος, γεγονός που θα επηρεάσει τη συνολική ζήτηση.

Παράλληλα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς η μείωση του ζωικού κεφαλαίου απειλεί να περιορίσει την παραγωγή φέτας και να δυσκολέψει την κάλυψη των εξαγωγικών αναγκών.

Οι τυροκομικές βιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο μείωσης της πρώτης ύλης σε μια περίοδο που η διεθνής ζήτηση για φέτα παραμένει ισχυρή. Η περιορισμένη προσφορά γάλακτος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή αδυναμία τήρησης συμβολαίων με το εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό η αγορά θα πιεστεί με ενδεχόμενες ελλείψεις.

Όσον αφορά την τιμή, η συρρίκνωση της παραγωγής γάλακτος εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος για τις γαλακτοβιομηχανίες. Αυτή η αύξηση αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, οδηγώντας σε άνοδο της τιμής της φέτας. Αν η κατάσταση παραταθεί, η φέτα κινδυνεύει να ακολουθήσει την πορεία του αιγοπρόβειου κρέατος, όπου οι ανατιμήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην αγορά.