Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πιέσεις σε φέτα και αιγοπρόβειο κρέας φέρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πιέσεις σε φέτα και αιγοπρόβειο κρέας φέρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο.

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει εξελιχθεί σε σοβαρή κρίση για την ελληνική κτηνοτροφία, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στην αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχει θανατωθεί το 6% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, με περίπου 1.000 κτηνοτρόφους να έχουν χάσει ολοκληρωτικά τα κοπάδια τους.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, ενώ εστίες έχουν καταγραφεί και σε Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Καβάλα και Ημαθία. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 450 εστίες της νόσου, ενώ περισσότερα από 100.000 ζώα έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς στην αγορά, με το αιγοπρόβειο κρέας να καταγράφει αισθητές αυξήσεις στις τιμές. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχίες ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε άλλα είδη κρέατος, γεγονός που θα επηρεάσει τη συνολική ζήτηση.

Παράλληλα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς η μείωση του ζωικού κεφαλαίου απειλεί να περιορίσει την παραγωγή φέτας και να δυσκολέψει την κάλυψη των εξαγωγικών αναγκών.

Οι τυροκομικές βιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο μείωσης της πρώτης ύλης σε μια περίοδο που η διεθνής ζήτηση για φέτα παραμένει ισχυρή. Η περιορισμένη προσφορά γάλακτος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή αδυναμία τήρησης συμβολαίων με το εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό η αγορά θα πιεστεί με ενδεχόμενες ελλείψεις.

Όσον αφορά την τιμή, η συρρίκνωση της παραγωγής γάλακτος εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος για τις γαλακτοβιομηχανίες. Αυτή η αύξηση αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, οδηγώντας σε άνοδο της τιμής της φέτας. Αν η κατάσταση παραταθεί, η φέτα κινδυνεύει να ακολουθήσει την πορεία του αιγοπρόβειου κρέατος, όπου οι ανατιμήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην αγορά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Ανεξέλεγκτες οι ανατιμήσεις στο κρέας: Μειωμένη παραγωγή και εξάρτηση από εισαγωγές τροφοδοτούν τις τιμές

Ανεξέλεγκτες οι ανατιμήσεις στο κρέας: Μειωμένη παραγωγή και εξάρτηση από εισαγωγές τροφοδοτούν τις τιμές

Οικονομία
Δασμοί Τραμπ: «Πονοκέφαλος» για τις εξαγωγές, τι θα γίνει με τα ελληνικά προϊόντα

Δασμοί Τραμπ: «Πονοκέφαλος» για τις εξαγωγές, τι θα γίνει με τα ελληνικά προϊόντα

Οικονομία
Αφθώδης πυρετός: Γιατί μπήκαν στη «μαύρη λίστα» λουκάνικα από το εξωτερικό

Αφθώδης πυρετός: Γιατί μπήκαν στη «μαύρη λίστα» λουκάνικα από το εξωτερικό

Διεθνή
Το κρέας που ετοιμάζεσαι να φας προέρχεται από κακοποιημένο ζώo: Γεγονός οι πρώτες ετικέτες

Το κρέας που ετοιμάζεσαι να φας προέρχεται από κακοποιημένο ζώo: Γεγονός οι πρώτες ετικέτες

Διεθνή

NETWORK

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

healthstat.gr
Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

healthstat.gr
Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ienergeia.gr

Γιάννης Τριήρης: Στη Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην … Ελλάδα

ienergeia.gr
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

ienergeia.gr
7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

healthstat.gr