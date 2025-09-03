Games
Ανεξέλεγκτες οι ανατιμήσεις στο κρέας: Μειωμένη παραγωγή και εξάρτηση από εισαγωγές τροφοδοτούν τις τιμές

Οι καταναλωτές βλέπουν μήνα με τον μήνα τις τιμές να ξεφεύγουν σε επίπεδα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις στο κρέας επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους καταναλωτές όσο και στην αγορά.

Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που τροφοδοτεί την ακρίβεια, με τις τιμές να κινούνται σε τροχιά ανόδου χωρίς σαφές σημείο σταθεροποίησης.

Οι καταναλωτές βλέπουν μήνα με τον μήνα τις τιμές να ξεφεύγουν σε επίπεδα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε να αντέξουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Αγοράς, το μοσχαρίσιο στήθος εισαγωγής εκτινάχθηκε μέσα σε έναν χρόνο από τα 8 στα 12 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση 50%. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει το συκώτι εισαγωγής, επίσης με άνοδο 50%, ενώ σε πιο ειδικές κατηγορίες όπως τα αρνίσια κατεψυγμένα έντερα οι ανατιμήσεις ξεπερνούν το 70%.

Εξαίρεση αποτελεί το χοιρινό εισαγωγής, όπου σημειώνονται μειώσεις. Συνολικά, οι τιμές όλων των ειδών κρέατος ήταν τον Ιούλιο κατά 6% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει ότι από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 τα φρέσκα κρέατα κατέγραψαν αύξηση περίπου 11%, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη κατηγορία προϊόντων.

Η ελληνική αγορά επηρεάζεται δραματικά από την εξάρτηση 80% από τις εισαγωγές. Σύμφωνα με τα Νέα, η χώρα καταναλώνει ετησίως περίπου 160.000 τόνους μοσχαρίσιου κρέατος, ενώ η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται στους 40.000 τόνους. Μόνο το 2024, η αξία των εισαγωγών έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 7% σε σχέση με το 2023, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση της εξάρτησης από το εξωτερικό.

Τέλος, τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Αρχής δείχνουν υποχώρηση στο ζωικό κεφάλαιο. Το 2023 τα βοοειδή μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 2022, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στους χοίρους (-16%) και στις αίγες (-10%). Μοναδική εξαίρεση τα πουλερικά, όπου καταγράφηκε αύξηση 6%, χωρίς ωστόσο αυτό να αρκεί για να αναχαιτίσει τη γενικότερη τάση συρρίκνωσης της παραγωγής.

