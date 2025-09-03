Ποιοι θα χάσουν το επίδομα ενοικίου Οκτωβρίου

Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση.

Χωρίς επίδομα ενοικίου θα μείνουν χιλιάδες ενοικιαστές εφόσον πέρασε το εξάμηνο και δεν ανανέωσαν την αίτηση τούς.

Αυτό αφορά στους πολίτες των οποίων η αίτηση του επιδόματος εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2025 και αυτή έχει ισχύ από την 1η Απριλίου του 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το επίδομα μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Οκτωβρίου.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά τα χρήματα του επιδόματος στον τραπεζικό τους λογαριασμό και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας. Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

Για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες. Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα δεν ανανεώνεται αυτόματα και πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.

Βήματα για την ανανέωση

1. Ελέγξτε την προθεσμία: Υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας ισχύος του επιδόματος.

2. Επιβεβαιώστε το μισθωτήριο συμβόλαιο: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα έγκυρο και ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που καλύπτει το επόμενο εξάμηνο. Αν όχι, θα χρειαστεί να κάνετε ανανέωση του μισθωτηρίου.

3. Υποβάλετε νέα αίτηση: Μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κάντε νέα αίτηση για το επίδομα στέγασης.

4. Επαναξιολόγηση: Μετά την εξέταση των κριτηρίων, το νοικοκυριό μπορεί να λάβει το επίδομα για το επόμενο εξάμηνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τα ποσά έχουν ως εξής: