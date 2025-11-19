Ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η Eurostat κατέγραψε ακόμη χαμηλότερο από το αναμενόμενο τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσιοποίησε. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,6% σε ετήσια βάση, έναντι 1,7% που προέβλεπε η αρχική εκτίμηση, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση των ανατιμήσεων στην ελληνική οικονομία.

Στο σύνολο της ευρωζώνης, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ επιβεβαίωσε την προκαταρκτική μέτρηση, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,1% από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Σταθερός παρέμεινε ο δομικός πληθωρισμός – ο οποίος εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και τροφίμων – καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,4%, επίπεδο που η ΕΚΤ θεωρεί ενδεικτικό για την πορεία των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%), ενώ η Ελλάδα, με 1,6%, είχε την πέμπτη χαμηλότερη μέτρηση. Στον αντίποδα, η Ρουμανία σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό με 8,4%, ακολουθούμενη από την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, οι υπηρεσίες συνέβαλαν περισσότερο στον συνολικό πληθωρισμό της ευρωζώνης (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά (+0,48 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16 π.μ.), με την ενέργεια να έχει αρνητική επίδραση (-0,08 π.μ.).