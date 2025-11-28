Το 2024, σε 23 περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποίησε online αγορές μέσα στους τρεις μήνες πριν από την έρευνα.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Το 2024, σε 23 περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποίησε online αγορές μέσα στους τρεις μήνες πριν από την έρευνα. Οι μισές από αυτές βρίσκονταν στην Ολλανδία, όπου και οι 12 περιφέρειες κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Οι υπόλοιπες εντοπίζονταν στη Δανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, καθώς και στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα.

Πρωταθλήτρια του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδείχθηκε η ολλανδική περιφέρεια της Ουτρέχτης, όπου το 91,5% του πληθυσμού έκανε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ακολούθησε η γειτονική Φλέβολαντ με 89,5%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ιρλανδική περιφέρεια Northern and Western με 88,3%.

Στον αντίποδα, σε 21 περιφέρειες της ΕΕ λιγότερο από το 40% των κατοίκων προχώρησε σε online αγορές το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στην ανατολική και νότια Ευρώπη, με τη Ρουμανία να μετρά έξι τέτοιες περιφέρειες, τη Βουλγαρία πέντε και τη νότια Ιταλία έξι. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης τρεις γαλλικές εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες και μία αυτόνομη περιφέρεια της Πορτογαλίας.

Το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών αγορών καταγράφηκε στη νοτιοανατολική βουλγαρική περιφέρεια Γιούγκοιζτοτσεν, όπου μόλις το 21,7% των κατοίκων πραγματοποίησε online παραγγελίες. Δύο ακόμη περιφέρειες βρέθηκαν κάτω από το όριο του 25%: η Γουαδελούπη με 24,2% και η βορειοδυτική βουλγαρική περιφέρεια Σεβεροζάπαντεν με 24,9%.