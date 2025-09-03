Games
ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ Φωτογραφία: UNSPLASH
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από τη ΔΥΠΑ, αρκετούς μήνες από την έναρξη της επιχείρησης.

Σε δεινή θέση βρίσκονται χιλιάδες μικρομεσαίοι που αποφάσισαν να ανοίξουν την επιχείρηση τους μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από τη ΔΥΠΑ, αρκετούς μήνες από την έναρξη της επιχείρησης αντιμετωπίζοντας σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η διοίκηση της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει τις πληρωμές τέλος του τρέχοντα μήνα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.000 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

Οικονομία
  • 1η δόση ύψους 4.600 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας
  • 2η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου
  • 3η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 5.880 ανέργους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Στο μεταξύ ξεκινά ξανά από φθινόπωρο το πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Περισσότεροι από 2.100 νέοι άνεργοι έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχορήγηση 17.500 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ίδια πλατφόρμα με ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ, να έχει ολοκληρώσει εξατομικευμένη προσέγγιση και ατομικό σχέδιο δράσης, να έχει την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια (ή ισχύουσα άδεια διαμονής), οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις και η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

