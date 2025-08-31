Games
Επιδότηση 17.500 ευρώ από την ΔΥΠΑ - Νέο πρόγραμμα έρχεται το φθινόπωρο

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του πρώτου προγράμματος που «έτρεξε» η ΔΥΠΑ, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για 10.000 νέους επαγγελματίες και ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Εντός του φθινοπώρου η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί εκ νέου το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας όπου περισσότεροι από 2.100 νέοι άνεργοι έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχορήγηση 17.500 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του πρώτου προγράμματος που «έτρεξε» η ΔΥΠΑ, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για 10.000 νέους επαγγελματίες και ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη: η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που ο αρχικός προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 70%, φτάνοντας τα 170 εκατ. ευρώ. Τώρα, η νέα δράση φιλοδοξεί όχι μόνο να συνεχίσει αυτό το θετικό μομέντουμ, αλλά και να το ενισχύσει, εστιάζοντας σε βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να σταθούν στην αγορά και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Η νέα προκήρυξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Μόνο την τελευταία πενταετία, έξι αντίστοιχες δράσεις της ΔΥΠΑ στήριξαν πάνω από 21.000 πολίτες, προσφέροντας μια «δεύτερη ευκαιρία» σε πρώην αυτοαπασχολούμενους και ενισχύοντας επαγγελματίες που αποφάσισαν να κάνουν το βήμα προς την επιχειρηματικότητα.

Πώς καταβάλλεται η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση των 17.500 ευρώ θα δοθεί σε τρεις δόσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους:

  • 1η δόση – 5.000 ευρώ: Με την έναρξη της δραστηριότητας
  • 2η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας
  • 3η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της ίδιας πλατφόρμας, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει:

  • Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ
  • Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
  • Να είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, ή πολίτης τρίτης χώρας με ισχύουσα άδεια διαμονής
  • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  • Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας

Επιτρεπόμενες μορφές επιχειρήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν:

  • Ατομική επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) ως ομόρρυθμοι εταίροι
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Από την ανεργία στην καινοτομία

Η εμπειρία από το πρώτο πρόγραμμα έδειξε ότι οι νέοι μπορούν να κινηθούν σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα επαγγελματικών ιδεών. Οι 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν από καφέ και καταστήματα γρήγορου φαγητού, μέχρι φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, αλλά και καινοτόμες start-ups – όπως μια επιχείρηση ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.

Ωστόσο, η νεανική επιχειρηματικότητα παραμένει μειοψηφία στα προγράμματα απασχόλησης. Την πενταετία 2019–2024, η επιχορήγηση νέων ανέργων για δημιουργία επιχείρησης αντιπροσώπευε μόλις το 10% των συνολικών θέσεων που επιδοτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ. Το υπόλοιπο 85%–90% αφορούσε θέσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή κοινωφελή εργασία σε δημόσιους φορείς και δήμους.

