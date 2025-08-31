Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Με αλλαγές έρχεται ο Σεπτέμβριος για τα τιμολόγια ρεύματος. Τι είναι τα κόκκινα τιμολόγια.

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ αύριο Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα νέα πράσινα τιμολόγια. Ταυτόχρονα αναμένονται συνολικά τα τιμολόγια με τα μπλε να παραμένουν αυτή τη στιγμή άκρως δελεαστικά.

Πιο αναλυτικά προσδοκίες για μείωση των «πράσινων» τιμολογίων τον Σεπτέμβριο δημιουργεί η «βουτιά» της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Αν οι μειώσεις αυτές θα περάσουν στη λιανική με πτώση των τιμών στα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια που εν πολλοίς επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της χονδρικής, θα φανεί την 1η Σεπτεμβρίου που οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις.

Σε επίπεδο λιανικής, πάντως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη νέα χρωματική σήμανση, τα κόκκινα τιμολόγια, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές μετά τη θεσμοθέτησή τους από τη ΡΑΑΕΥ. Για τους λόγους για τους οποίους εισάγεται μια νέα κατηγορία αλλά και ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τιμολογίων αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης μιλώντας προ ημερών στην ΕΡΤ. Πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια με προκαθορισμένες όμως τιμές και θα μπορούν να διαφοροποιούνται με τρόπο που είναι εκ των προτέρων γνωστός στον καταναλωτή. Διευκρίνισε ότι «δεν επηρεάζονται από την τιμή της χονδρεμπορικής, όμως δεν είναι και το αμιγώς σταθερό που γνωρίζει ο καταναλωτής. Είναι κάτι μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενων, μεταξύ μπλε και μεταξύ κίτρινου και πράσινου».

Στην κατηγορία αυτού θα ενταχθούν τιμολόγια όπως το Picasso της Protergia που προβλέπει σταθερή ενιαία χρέωση για την ενέργεια και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δίκτυα κλπ.) ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης, αλλά και τιμολόγια που έχουν σταθερές χρεώσεις αλλά διαφορετικές ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με απόφαση της ΡΑΑΕΥ μετά τη δημόσια διαβούλευση, που λήγει στις 31 Αυγούστου, και την αξιολόγηση των προτάσεων προμηθευτών και καταναλωτών.

Τι είναι τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Ελάχιστη διάρκεια, εκπτώσεις, διακυμάνσεις

Τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος τα οποία δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στην χονδρική αγορά, φέρνει η ΡΑΑΕΥ, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά από τις κατηγορίες των «κίτρινων» και «μπλε».

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης και ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει μια σταθερή ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται πως με το ισχύον πλαίσιο στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα και τα δυναμικά (πορτοκαλί, για τους καταναλωτές με έξυπνους μετρητές).

Σύμφωνα με τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ, τα ευέλικτα «κόκκινα» τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος όπως ισχύουν σήμερα