Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου
Με αλλαγές έρχεται ο Σεπτέμβριος για τα τιμολόγια ρεύματος. Τι είναι τα κόκκινα τιμολόγια.

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ αύριο Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα νέα πράσινα τιμολόγια. Ταυτόχρονα αναμένονται συνολικά τα τιμολόγια με τα μπλε να παραμένουν αυτή τη στιγμή άκρως δελεαστικά.

Πιο αναλυτικά προσδοκίες για μείωση των «πράσινων» τιμολογίων τον Σεπτέμβριο δημιουργεί η «βουτιά» της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Αν οι μειώσεις αυτές θα περάσουν στη λιανική με πτώση των τιμών στα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια που εν πολλοίς επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της χονδρικής, θα φανεί την 1η Σεπτεμβρίου που οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις.

Σε επίπεδο λιανικής, πάντως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη νέα χρωματική σήμανση, τα κόκκινα τιμολόγια, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές μετά τη θεσμοθέτησή τους από τη ΡΑΑΕΥ. Για τους λόγους για τους οποίους εισάγεται μια νέα κατηγορία αλλά και ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τιμολογίων αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης μιλώντας προ ημερών στην ΕΡΤ. Πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια με προκαθορισμένες όμως τιμές και θα μπορούν να διαφοροποιούνται με τρόπο που είναι εκ των προτέρων γνωστός στον καταναλωτή. Διευκρίνισε ότι «δεν επηρεάζονται από την τιμή της χονδρεμπορικής, όμως δεν είναι και το αμιγώς σταθερό που γνωρίζει ο καταναλωτής. Είναι κάτι μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενων, μεταξύ μπλε και μεταξύ κίτρινου και πράσινου».

Στην κατηγορία αυτού θα ενταχθούν τιμολόγια όπως το Picasso της Protergia που προβλέπει σταθερή ενιαία χρέωση για την ενέργεια και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δίκτυα κλπ.) ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης, αλλά και τιμολόγια που έχουν σταθερές χρεώσεις αλλά διαφορετικές ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με απόφαση της ΡΑΑΕΥ μετά τη δημόσια διαβούλευση, που λήγει στις 31 Αυγούστου, και την αξιολόγηση των προτάσεων προμηθευτών και καταναλωτών.

Τι είναι τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Ελάχιστη διάρκεια, εκπτώσεις, διακυμάνσεις

Τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος τα οποία δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στην χονδρική αγορά, φέρνει η ΡΑΑΕΥ, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά από τις κατηγορίες των «κίτρινων» και «μπλε».

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης και ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει μια σταθερή ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται πως με το ισχύον πλαίσιο στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα και τα δυναμικά (πορτοκαλί, για τους καταναλωτές με έξυπνους μετρητές).

Σύμφωνα με τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ, τα ευέλικτα «κόκκινα» τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος όπως ισχύουν σήμερα

ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

powered by Protergia
My Home Enter (1)(2)(5) € 0,142kWh Πάγιο € 4,9
My Home Online (1) € 0,142kWh Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (6) € 0,145 (0.095)kWh Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3) € 0,099kWh Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4) € 0,125kWh Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (6) € 0,141 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 4 (2) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME € 0,094kWh Πάγιο € 9,9
Volton Blue 12M (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3) € 0,088kWh Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3) € 0,139kWh Πάγιο € 0
nrg fixed 4U € 0,11kWh Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced promo € 0,099 (0,088 3 μηνες)kWh Πάγιο € 9,9
Home Fixed € 0,139kWh Πάγιο € 9,9
Power Home Secure 3.0 (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 24Μ+ (7) € 0,089kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (7) € 0,091kWh Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED € 0,36kWh Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II € 0,16kWh Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE € 0,098 (3)kWh Πάγιο € 7

* Τιμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • (1) Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ)
  • (2) Πάγια εντολή
  • (3) Συνέπεια
  • (4) Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου
  • (5) 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής
  • (6) Το πρόγραμμα είναι διζωνικό
  • (7) Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ

Τιμές με εκπτώσεις και προϋποθέσεις

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναρτώνται στην ΡΑΑΕΥ.

Αναλυτικά όλα τα τιμολόγια όπως αναρτώνται στη ΡΑΑΕΥ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση

Οικονομία
Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Οικονομία
Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί εκτοξεύονται παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί εκτοξεύονται παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ

Οικονομία

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

healthstat.gr