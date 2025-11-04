Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στα μπλε σταθερά προϊόντα, τα οποία ξεκινούν κάτω από τα 10 λεπτά και εξασφαλίζουν σιγουριά σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών. Ταυτόχρονα τα προϊόντα τύπου Picasso είναι σταθερά φτηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια.

Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, της τάξης του 7%-8%, βλέπουν τον Νοέμβριο πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές. Στη περίπτωση της ΔΕH που απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματιστηριακής ανόδου του προηγούμενου μήνα, η ανατίμηση κυμαίνεται στο 8%, η Protergia προέβη σε αύξηση 7%, ο Ηρων κράτησε αμετάβλητο το δικό του πράσινο τιμολόγιο (0%), ενώ συγκρατημένες ήταν οι αυξήσεις και από πλευράς ενός ακόμη καθετοποιημένου, της NRG (+6%).

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στα μπλε σταθερά προϊόντα, τα οποία ξεκινούν κάτω από τα 10 λεπτά και εξασφαλίζουν σιγουριά σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών. Ταυτόχρονα τα προϊόντα τύπου Picasso είναι σταθερά φτηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια.

Στα μπλε τιμολόγια στρέφεται η πλειονότητα των καταναλωτών κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, στην αγορά έχουν πέσει νέα προϊόντα με σταθερή τιμή από την Protergia (Protergia Picasso) και τη ΔΕΗ, και αναμένεται ο νέος χρωματικός κώδικας.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές έχουν γραμμή άμυνας στις αυξήσεις σε περίπτωση που αποφασίσουν να προχωρήσουν με μπλε τιμολόγιο ή με τα προϊόντα σταθερής τιμής.

Τα μπλε τιμολόγια σήμερα