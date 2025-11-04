Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στα μπλε σταθερά προϊόντα, τα οποία ξεκινούν κάτω από τα 10 λεπτά και εξασφαλίζουν σιγουριά σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών. Ταυτόχρονα τα προϊόντα τύπου Picasso είναι σταθερά φτηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια.
Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, της τάξης του 7%-8%, βλέπουν τον Νοέμβριο πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές. Στη περίπτωση της ΔΕH που απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματιστηριακής ανόδου του προηγούμενου μήνα, η ανατίμηση κυμαίνεται στο 8%, η Protergia προέβη σε αύξηση 7%, ο Ηρων κράτησε αμετάβλητο το δικό του πράσινο τιμολόγιο (0%), ενώ συγκρατημένες ήταν οι αυξήσεις και από πλευράς ενός ακόμη καθετοποιημένου, της NRG (+6%).
Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στα μπλε σταθερά προϊόντα, τα οποία ξεκινούν κάτω από τα 10 λεπτά και εξασφαλίζουν σιγουριά σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών. Ταυτόχρονα τα προϊόντα τύπου Picasso είναι σταθερά φτηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια.
Στα μπλε τιμολόγια στρέφεται η πλειονότητα των καταναλωτών κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.
Ταυτόχρονα, στην αγορά έχουν πέσει νέα προϊόντα με σταθερή τιμή από την Protergia (Protergia Picasso) και τη ΔΕΗ, και αναμένεται ο νέος χρωματικός κώδικας.
Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές έχουν γραμμή άμυνας στις αυξήσεις σε περίπτωση που αποφασίσουν να προχωρήσουν με μπλε τιμολόγιο ή με τα προϊόντα σταθερής τιμής.
Τα μπλε τιμολόγια σήμερα
My Home Enter (2)(5)
€ 0,142kWh
Πάγιο € 4,9
My Home Online (1)
€ 0,142kWh
Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (1)
€ 0,145 (0.095)kWh
Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3)
€ 0,099kWh
Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4)
€ 0,125kWh
Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (1)
€ 0,141 (0,089)kWh
Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME (3)
€ 0,094kWh
Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 5 (3)
€ 0,109kWh
Πάγιο € 9,9
Volton Blue Flat (3)
€ 0,99kWh
Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3)
€ 0,088kWh
Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3)
€ 0,098kWh
Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3)
€ 0,139kWh
Πάγιο € 0
nrg fixed 4U
€ 0,11kWh
Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3)
€ 0,10kWh
Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced
€ 0,099kWh
Πάγιο € 9,9
Home Fixed (3)
€ 0,139kWh
Πάγιο € 9,9
MAXI Home Energy Save (3)
€ 0,174kWh
Πάγιο € 10,90
Power Home Secure Night 2.0 (1)
€ 0,13 (0,089)kWh
Πάγιο € 9,9
Power Home Secure 5.0 (3)
€ 0,088kWh
Πάγιο € 9,90
Power On! Blue Now 24Μ+ (6)
€ 0,089kWh
Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (6)
€ 0,091kWh
Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED
€ 0,36kWh
Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II
€ 0,16kWh
Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE
€ 0,098 (3)kWh
Πάγιο € 7