Σε ομιλία του προς το έθνος την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι είπε στους Αμερικανούς ότι «κατέστρεψε την πυρηνική απειλή του Ιράν και τερμάτισε τον πόλεμο στη Γάζα, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά από 3.000 χρόνια, ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης.

Όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ωστόσο, πρόσθεσαν, οι αξιωματούχοι θεωρούν τις προσπάθειες του Ιράν να ανοικοδομήσει εγκαταστάσεις όπου παράγει τους βαλλιστικούς πυραύλους και να επισκευάσει τα κατεστραμμένα συστήματα αεράμυνας ως πιο άμεσες ανησυχίες.

Ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα στη Φλόριντα, στο κτήμα του προέδρου στο Μαρ α Λάγκο. Σε αυτή τη συνάντηση, ανέφεραν οι πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να υποστηρίξει στον Τραμπ ότι η επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί απειλή που θα μπορούσε να απαιτήσει άμεση δράση.

Είπαν ότι μέρος του επιχειρήματός του αναμένεται να είναι ότι οι ενέργειες του Ιράν ενέχουν κινδύνους όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των ΗΠΑ. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ επιλογές για τη συμμετοχή ή τη βοήθεια των ΗΠΑ σε τυχόν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ερωτηθείς την Πέμπτη σχετικά με μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν το έχουμε κανονίσει επίσημα, αλλά θα ήθελε να με δει». Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει μια συνάντηση στις 29 Δεκεμβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Ιρανική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.«Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν την εκτίμηση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Επιχείρηση «Σφυρί Μεσονυχτίου» εξαφάνισε εντελώς τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε ανακοίνωσή της. «Όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ, εάν το Ιράν επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η τοποθεσία αυτή θα δεχθεί επίθεση και θα εξαλειφθεί πριν καν πλησιάσουν».

Τα σχέδια του Ισραήλ να ενημερώσει τον Τραμπ για - και να του δώσει την επιλογή να συμμετάσχει - πιθανές πρόσθετες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν έρχονται καθώς ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, οι οποίες θα ανοίξουν ένα νέο μέτωπο πολέμου για τις ΗΠΑ, και καθώς επαινεί την εκστρατεία βομβαρδισμού της κυβέρνησής του κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την επιτυχία στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι ισραηλινές ανησυχίες για το Ιράν έρχονται καθώς η Τεχεράνη έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διπλωματικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό της πυρηνικής συμφωνίας, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιπλέξει την προσέγγιση του Ισραήλ προς τον Τραμπ σχετικά με νέες επιθέσεις.

Η χρηματοδότηση των ιρανικών πληρεξουσίων στην περιοχή είναι επίσης στην κορυφή των ανησυχιών των Ισραηλινών, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια του Ισραήλ.

«Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων είναι πολύ ανησυχητικό. Υπάρχει μια προσπάθεια ανασύστασης. Δεν είναι τόσο άμεση», είπε αυτό το άτομο.

Οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο εναντίον του Ιράν, γνωστές ως Επιχείρηση Μεσονυχτίου, περιελάμβαναν περισσότερα από 100 αεροσκάφη, ένα υποβρύχιο και επτά βομβαρδιστικά B-2. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «εξαφάνισαν» τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν, αν και ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι η ζημιά μπορεί να μην ήταν τόσο εκτεταμένη όσο έχει πει ο πρόεδρος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν ταυτόχρονα αρκετές από τις εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024 κατέστρεψαν επίσης όλα τα συστήματα αεράμυνας S-300 του Ιράν, το πιο προηγμένο σύστημα που διαθέτει η χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για επανδρωμένες πτήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο μήνες αργότερα, μειώνοντας δραματικά την απειλή για τους πιλότους.

Σε αντίθεση με τις επιθέσεις στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, η άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ ήταν απαραίτητη για να προκληθούν σημαντικές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς αυτό απαιτούσε αμερικανικής κατασκευής βόμβες διάτρησης καταφυγίων 30.000 λιβρών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι ανοιχτός στο να επιστρέψει σε συνομιλίες με το Ιράν, ενώ παράλληλα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην προσπαθήσει να ανασυστήσει το βαλλιστικό πυραυλικό ή πυρηνικό του πρόγραμμα.

Είπε ότι το Ιράν «μπορεί να προσπαθήσει» να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, αλλά «θα τους πάρει πολύ χρόνο για να επιστρέψουν».

«Αλλά αν θέλουν να επιστρέψουν χωρίς συμφωνία, τότε θα εξαλείψουμε και αυτό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μπορούμε να καταστρέψουμε τους πυραύλους τους πολύ γρήγορα, έχουμε μεγάλη δύναμη».

Πριν από τις επιθέσεις του Ιουνίου, οι Ισραηλινοί είχαν παρουσιάσει στον Τραμπ τέσσερις επιλογές για στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια του Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τις επιλογές σε ένα τραπεζάκι του καφέ στο Οβάλ Γραφείο, είπε αυτό το άτομο. Η μία περιελάμβανε το Ισραήλ να αναλάβει μόνο του δράση, μια άλλη περιελάμβανε περιορισμένη υποστήριξη των ΗΠΑ, μια τρίτη ήταν η διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και μια τέταρτη προέβλεπε την διεξαγωγή της επιχείρησης από τις ΗΠΑ μόνες τους, είπε αυτό το άτομο. Τελικά, ο Τραμπ αποφάσισε να εγκρίνει μια κοινή επιχείρηση. Το άτομο που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια του Ισραήλ πρότεινε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να παρουσιάσει στον Τραμπ ένα παρόμοιο σύνολο επιλογών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται επίσης να κατέχει εξέχουσα θέση στις συνομιλίες μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, εν μέσω ανησυχιών ότι και οι δύο πλευρές δεν αναλαμβάνουν δράση για την υλοποίηση της επόμενης φάσης της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα και ένα προσωρινό όργανο θα αναλάβει την εξουσία επί του παλαιστινιακού θύλακα αντί της Χαμάς. Υποτίθεται επίσης ότι θα αναπτυχθεί στη Γάζα μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι λιγότερο ενθουσιώδης για μια νέα στρατιωτική δράση στο Ιράν, εάν συνεχιστούν οι τριβές μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με την προσέγγιση του Νετανιάχου στην κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν δύο πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Εάν δεν ελεγχθεί, η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να αυξηθεί έως και σε 3.000 ανά μήνα, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια του Ισραήλ και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Η απειλή των βαλλιστικών πυραύλων, και ο αριθμός τους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί σε μια επίθεση, είναι η πιο άμεση ανησυχία του Ισραήλ, δήλωσε ένας από τους πρώην Ισραηλινούς αξιωματούχους που έχει συζητήσει τις ανησυχίες με νυν Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ένας μεγάλος όγκος βαλλιστικών πυραύλων θα βοηθούσε το Ιράν να υπερασπιστεί καλύτερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού οξέως, δήλωσε το άτομο με άμεση γνώση των σχεδίων του Ισραήλ και ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τα σχέδια. Είπαν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την ανακατασκευή των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας του Ιράν και τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό των αντιπροσώπων του στην περιοχή, πιστεύοντας ότι η Τεχεράνη θα επιτάχυνε την ανασύσταση του πυρηνικού της προγράμματος επειδή θα ήταν σε θέση να υπερασπιστεί καλύτερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της.