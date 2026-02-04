Οι προκλήσεις και οι νέες απαιτήσεις της Τεχεράνης ενέχουν τον κίνδυνο να «εκνευρίσουν» τον πρόεδρο Τραμπ, εκτρέποντάς τον από τη διπλωματική οδό, σε μια στιγμή που έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστια στρατιωτική ισχύ στον Κόλπο.

Λίγες ώρες μετά την κατάρριψη ιρανικού drone, που πλησίασε «επιθετικά» το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ μετέφερε μέσω X πως οι συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν θα γίνουν εντέλει αύριο στο Ομάν - και όχι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο, ενώ τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη.

Πηγές που επικαλείται σε δημοσίευμα στο Axios ανέφεραν ότι οι Ιρανοί υπαναχωρούν από συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί τις τελευταίες ημέρες, αφού αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Οι Ιρανοί θέλουν να μεταφερθούν οι συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν, ενώ ζητούν πλέον να διεξαχθούν σε διμερές σχήμα, μόνο με τις ΗΠΑ - αντί να παρίστανται ως παρατηρητές αρκετές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Πηγή με γνώση του θέματος είπε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι Ιρανοί θέλουν να περιορίσουν τις συνομιλίες σε πυρηνικά ζητήματα και να κρατήσουν εκτός ατζέντας τους πυραύλους και τις ένοπλες οργανώσεις, που αποτελούν προτεραιότητες για άλλες χώρες της περιοχής.

Προβληματισμός για τις ιρανικές προκλήσεις

Το περιστατικό με το ιρανικό drone σημειώθηκε ενώ διπλωμάτες επιδίωκαν να κανονίσουν πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών και ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιούσε ότι, με αμερικανικά πολεμικά πλοία να κατευθύνονται προς το Ιράν, «κακά πράγματα» πιθανότατα θα συνέβαιναν αν δεν μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο «με ασαφή πρόθεση» και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό F-35, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός. «Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C από το Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα και για την προστασία του αεροπλανοφόρου και του προσωπικού που βρίσκεται επί του πλοίου», δήλωσε ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε κατά το περιστατικό και δεν υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικό εξοπλισμό, πρόσθεσε.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Lincoln είναι το πιο ορατό μέρος μιας αμερικανικής στρατιωτικής ενίσχυσης στη Μέση Ανατολή μετά τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα, τη φονικότερη εσωτερική αναταραχή στο Ιράν από την επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν προχώρησε τελικά στην υλοποίηση απειλών για παρέμβαση κατά τη διάρκεια της καταστολής, έχει έκτοτε απαιτήσει από την Τεχεράνη να κάνει πυρηνικές παραχωρήσεις και έστειλε έναν στολίσκο στα παράλιά της. Είπε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά», ενώ ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις

Ιρανικά σκάφη παρενόχλησαν δεξαμενόπλοιο με σημαία ΗΠΑ

Σε ξεχωριστό περιστατικό την Τρίτη στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του drone, δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν παρενόχλησαν εμπορικό πλοίο με σημαία ΗΠΑ και αμερικανικό πλήρωμα, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

«Δύο σκάφη των IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer προσέγγισαν το M/V Stena Imperative με υψηλές ταχύτητες και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο Χόκινς.

Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard ανέφερε ότι τα ιρανικά σκάφη διέταξαν το δεξαμενόπλοιο να σταματήσει τη μηχανή του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Αντί γι’ αυτό, το δεξαμενόπλοιο αύξησε ταχύτητα και συνέχισε το ταξίδι του.

Ο Χόκινς είπε ότι ένα πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το McFaul, επιχειρούσε στην περιοχή και συνόδευσε το Stena Imperative.

«Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε και το δεξαμενόπλοιο με σημαία ΗΠΑ συνεχίζει με ασφάλεια», πρόσθεσε ο Χόκινς.