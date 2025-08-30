Games
ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους
Οι 20 βασικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ με έμφαση στη φορολογική ελάφρυνση και τη στήριξη των εισοδημάτων. Θα προβλέπεται μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες, με ιδιαίτερη στόχευση στους πολύτεκνους και στα μεσαία στρώματα.

Το πακέτο παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή τη μείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος και πρόσθετες εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά, έχει ήδη κλειδώσει. Το κόστος του πακέτου εκτιμάται σε λίγο πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, με αυστηρή τήρηση των ορίων δαπανών που επιβάλλει το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, πρόκειται για την πιο «καθαρή» εισοδηματική αλλαγή με πλήρη δημοσιονομικό έλεγχο, ενώ το γενικό μείγμα πολιτικής παραμένει σταθερό με έμφαση στη δημοσιονομική ισορροπία.

Το Dnews.gr καταγράφει τις 20 βασικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ με έμφαση στη φορολογική ελάφρυνση και τη στήριξη των εισοδημάτων. Θα προβλέπεται μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες, με ιδιαίτερη στόχευση στους πολύτεκνους και στα μεσαία στρώματα.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και νέες ρυθμίσεις για τα ενοίκια και την ακίνητη περιουσία. Θα υλοποιηθούν μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στα τεκμήρια, καθώς και διορθώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος θα είναι η ενίσχυση των νοικοκυριών και η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, με διατήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας.

Οι 20 παρεμβάσεις της ΔΕΘ 2025

1. Οριζόντια μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών χωρίς διεύρυνση κλιμακίων.

2. Νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο 15% για εισοδήματα 10.001–15.000 ευρώ.

3. Ενίσχυση αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά (+1.000–2.000 ευρώ ανά παιδί).

4. Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000 ευρώ εισόδημα.

5. Φοροαπαλλαγές για πακέτα υγείας παιδιών.

6. Αυξήσεις κύριων συντάξεων 2,5%–2,8% από Ιανουάριο 2026.

7. Μείωση παρακράτησης φόρου συνταξιούχων και μισθωτών από 1/1/2026.

8. Παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά: πλήρης κατάργηση ή μερικό «κούρεμα» 50%.

9. Αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού στα ~911 ευρώ από Απρίλιο 2026.

10. Αυξήσεις μέσω τριετιών στον ιδιωτικό τομέα, που φτάνουν έως 13,5%.

11. Οριζόντια αύξηση 35–40 ευρώ στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων από 1/4/2026.

12. Νέο μισθολόγιο ενστόλων από Οκτώβριο 2025, με αυξήσεις έως 20%.

13. Αναπροσαρμογή ετήσιου επιδόματος Νοεμβρίου στα 300 ευρώ, πιθανή κατάργηση ηλικιακού ορίου 65 ετών.

14. Νέος συντελεστής για ενοίκια 12.000–35.000 ευρώ, ώστε να μειωθεί το άλμα από 15% στο 35%.

15. Μείωση εισαγωγικού συντελεστή στα ενοίκια έως 12.000 ευρώ προς το 7,5%.

16. Παράταση αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα και το 2026.

17. Διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, με ένταξη περισσότερων οικισμών στο μειωμένο πλαίσιο.

18. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για εργαζόμενους και εργοδότες.

19. Οριζόντια μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, που αφορά περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενους.

20. Έκτακτο βοήθημα 200 ευρώ στο τέλος του 2025 για ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά.

