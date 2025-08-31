Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν την περιοχή δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, ενώ η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C, τονίζει ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς.

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν την περιοχή δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και σήμερα με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με βαθμιαία βελτίωση σε όλες τις περιοχές.

Συγκεκριμένα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ και σε τοπικό επίπεδο 6 μποφόρ, ενώ θα είναι σχετικά αυξημένες και συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

Ο μετεωρολόγος του Star σε ανάρτηση σημειώνει ότι «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα».

Χθες λόγω της καταρρακτώδους βροχής πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου χθες θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παρέμεινε για αρκετή ώρα τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν είχαν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.

Πού χτυπάει η κακοκαιρία σήμερα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/08) στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή, ενώ ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.