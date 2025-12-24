Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική.

Ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική.

Περίπου στις 13:15, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του συγκρούστηκε μετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό που οδηγούσε ένας 59χρονος. Το δυστύχημα έγινε στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού.

Ο 7χρονος έχασε τη ζωή του ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν. Η μητέρα του φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες πιο σοβαρά τραύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε και η οκτάχρονη αδερφή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.