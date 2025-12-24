Δύσκολο να καταγραφεί το επίπεδο κόπωσης των Ρώσων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το 55% των Ρώσων πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί το 2026, σύμφωνα με έρευνα της κρατικής εταιρείας δημοσκοπήσεων VtsIOM.

Αυτό το εύρημα είναι ένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δοκιμάσει την αντίδραση της κοινής γνώμης σε μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, σημειώνει το Reuters.

Το 70% από τους 1.600 ερωτηθέντες θεωρούν ότι το 2026 θα είναι μια πιο επιτυχημένη χρονιά για τη Ρωσία, σε σύγκριση με τη φετινή, ανέφερε ο αναπληρωτής διευθυντής της VTsIOM, Μιχαΐλ Μαμόνοφ, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Για το 55% αυτή η ελπίδα για καλύτερη χρονιά συνδέεται με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως τον αποκαλεί η Μόσχα.

«Ο κύριος λόγος αισιοδοξίας είναι η πιθανή ολοκλήρωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και η επίτευξη των δηλωμένων στόχων, σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα που έχει περιγράψει ο πρόεδρος», ανέφερε ο Μαμόνοφ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα τέλη του χρόνου, η VTsIOM τόνιζε τη συσπείρωση της ρωσικής κοινωνίας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τους στρατιωτικούς στόχους του στην Ουκρανία, αλλά δεν περιείχαν στοιχεία για το ποσοστό των Ρώσων που περιμένουν ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος.

Το πραγματικό επίπεδο κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης από τον πόλεμο, που ξεκίνησε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022, είναι δύσκολο να καταγραφεί, εξαιτίας του αυστηρού κρατικού ελέγχου, σημειώνει το Reuters.

Ο Μαμόνοφ επικαλέστηκε τη συνεχιζόμενη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, την απροθυμία της Ουάσινγκτον να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία και την αδυναμία της ΕΕ να αντικαταστήσει πλήρως τις ΗΠΑ οικονομικά και στρατιωτικά, αναφερόμενος στους κύριους παράγοντες πίσω από τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Levada, η οποία έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» βάσει της ρωσικής νομοθεσίας.

Σήμερα, Τετάρτη, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις επαφές Ρώσων αξιωματούχων με απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές προτάσεις και πως η Μόσχα θα διατυπώσει τη θέση της.