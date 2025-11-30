Πέρασαν στην Εθνική Οδό οι αγρότες στην περιοχή Νίκαιας. Χρησιμοποιώντας άλλα διαδρομές προσέγγισαν το σημείο όπου ξεκίνησε να στήνεται το μπλόκο.

Κατάφεραν να σπάσουν το «μπλόκο» της ΕΛΑΣ και να φτάσουν στην Εθνική Οδό. Μάλιστα έχουν τοποθετήσει τρακτέρ σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος για να αποτρέψουν την κίνηση των λεωφορείων της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το larissanet, αυτή την ώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει, ενώ έχει αποφασισθεί να παραμείνει μια λωρίδα του οδοστρώματος ανοικτή για να κινούνται ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Ένταση και χημικά

Στο μπλόκο της Νίκαιας καταγράφηκε ένταση όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών εναντίον των συγκεντρωμένων αγροτών.

Την ίδια ώρα έπεσαν χημικά και κρότου-λάμψης στο μπλόκο του Πλατύκαμπου, όταν αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του αγροτοσυνδικαλιστή, Χρήστου Σιδερόπουλου.

Αγρότες κινήθηκαν επιθετικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου προχώρησαν σε νέα χρήση χημικών.

Ήδη στο σημείο η ένταση είναι τεράστια και ο δρόμος έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης με τους αγρότες πλέον να έχουν προσπεράσει τις κλούβες της αστυνομίας και πεζή να πορεύονται προς την Εθνική Οδό.

Τα αιτήματα των αγροτών

Το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα έχει ως εξής:

-Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

-Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

-Μείωση του κόστους παραγωγής.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

-Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Ξεχωρίζουν ακόμα δύο φλέγοντα ζητήματα:

-Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

-Για τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι παραγωγοί τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων στη δημοσιότητα.