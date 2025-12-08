Το ελληνοβελγικό «bras de fer» μεταξύ Πιερρακάκη – βαν Πέτεγκεμ.

Σε 96 ώρες θα ξέρουμε τον νικητή της αναμέτρησης Βέλγιο – Ελλάδα για την προεδρία του Eurogroup. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, οι δύο υποψήφιοι θα τεθούν την Πέμπτη ενώπιον των 20 υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης την επόμενη τριετία – σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δημοσιονομικής ανασφάλειας και συζήτησης για την εμβάθυνση της Οικονομικής Ένωσης.

Το ελληνοβελγικό «bras de fer» προέκυψε αιφνιδιαστικά μετά την παραίτηση του Ιρλανδού προέδρου του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος μετακινείται στην Παγκόσμια Τράπεζα. Μέσα σε λίγες ημέρες, τα ονόματα των δύο βασικών διεκδικητών ξεχώρισαν, καθώς άλλες πιθανές υποψηφιότητες – από την Ισπανία και την Πορτογαλία – αποσύρθηκαν. Η αναμέτρηση, αν και φαινομενικά ισορροπημένη, έχει φορτιστεί πολιτικά λόγω της στάσης του Βελγίου στο ζήτημα της αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία. Η άρνηση της κυβέρνησης των Βρυξελλών έχει προκαλέσει δυσφορία σε πολλά κράτη-μέλη, επιβαρύνοντας την υποψηφιότητα Πέτεγκεμ.

Αντίθετα, υπέρ του Πιερρακάκη λειτουργεί η «νέα εικόνα» της Ελλάδας ως χώρας που κατάφερε να εξέλθει της κρίσης, να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της και να επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν πλέον ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας, αλλά παράδειγμα μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού – ένα αφήγημα που ενισχύει τη θέση του Έλληνα υπουργού, παρά τη μικρή διάρκεια της θητείας του, μόλις εννέα μηνών.

Η Αθήνα έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αναμέτρηση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν επικοινωνήσει με ευρωπαίους ηγέτες, ενώ ο ίδιος ο Πιερρακάκης έχει συναντήσει και μιλήσει με όλους τους ομολόγους του. Αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και από την πλευρά του Βελγίου, γι’ αυτό και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα.

Η προεδρία του Eurogroup είναι σημαντική γιατί ο επικεφαλής του οργάνου συμμετέχει στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης. Επιπλέον, μια ενδεχόμενη εκλογή Έλληνα υπουργού θα είχε ιστορική σημασία, καθώς θα σηματοδοτούσε την πλήρη επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, λίγα μόλις χρόνια μετά την κρίση που την οδήγησε στα όρια της εξόδου από το ευρώ.