Ο καυγάς της Φωτεινής Αραμπατζή με την ηγεσία του Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είχε τέλος ο καβγάς της Φ. Αραμπατζή (Ν.Δ.) με την ηγεσία του Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον τρόπο που ελέγχθηκαν και τελικά κόπηκαν από τις αποζημιώσεις 9.000 αγρότες.

Για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέκρινε το Ε9 του ιδιοκτήτη μιας καλλιέργειας με την Δήλωση Περιουσίας του αγρότη που την εκμεταλλεύεται. Όπου βρέθηκε αναντιστοιχία στα δηλωθέντα στρέμματα κόπηκε η αποζημίωση.

«Και τι φταίει ο αγρότης αν ο ιδιοκτήτης της γης έχει γράψει άλλα στο Ε9 και άλλα έχει πει στον ενοικιαστή του; Θα την πληρώσει ο αγρότης;» είπε εκνευρισμένη χαρακτηρίζοντας «άδικο» να εφαρμόζονται νέοι τρόποι ελέγχου σε παλιότερες πληρωμές...

Λ.Ι.