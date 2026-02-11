«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την Τσικνοπέμπτη.

«Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει είδος πολυτελείας», ανέφερε σε ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι οι τιμές πολλών ειδών κρέατος έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019, ενώ σε σχέση με πέρυσι έχουν αυξηθεί 30%.

«Εμείς εδώ στη Βουλή έχουμε φέρει σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας. Αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες. Έχω καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Απ’ ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://x.com/SFamellos/status/2021672200508502302}