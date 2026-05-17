Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ενισχύσει την κομματική συσπείρωση ενόψει πολιτικών εξελίξεων και αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Όπως υποστήριξε ο κ. Ζαχαριάδης, ο βασικός στόχος της σημερινής παρέμβασης του πρωθυπουργού ήταν να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο της ΝΔ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης. Μάλιστα, έκανε λόγο για εμφανή σημάδια εσωκομματικών ισορροπιών και ανταγωνισμών, αναφερόμενος τόσο στην παρουσία «δελφίνων» στο συνέδριο όσο και στις ηχηρές απουσίες στελεχών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ακόμη ότι, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια θετική εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία, η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Επικαλέστηκε την ακρίβεια, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, τη στεγαστική κρίση και τη λειτουργία των καρτέλ στην αγορά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναλυτικά:

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να μείνει για καιρό ακόμα γαντζωμένος στην πρωθυπουργική καρέκλα. Η εικόνα των δελφίνων στο συνέδριο αλλά και οι ηχηρές απουσίες το επιβεβαιώνουν.

Όσο κι αν προσπαθεί να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όσο κι αν προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όσο κι αν παρουσιάζει ωραιοποιημένη την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους: η ακρίβεια καλπάζει, το πραγματικό εισόδημα συρρικνώνεται, η στεγαστική κρίση είναι εκρηκτική, τα καρτέλ κάνουν πάρτι κι εκείνος κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων και προσπαθεί να κουκουλώσει τα σκάνδαλα των ημετέρων.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στις δικογραφίες που φτάνουν διαρκώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της παράταξής του. Για να είσαι ευρωπαϊστής, πρέπει να σέβεσαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λογοδοτείς όταν απαιτείται. Όχι να κρύβεσαι και να εκτοξεύεις λάσπη εναντίον τους.

Τώρα που η κομματική γυμναστική τελείωσε, ας θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν. Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο, πλέον, αίτημα για πολιτική αλλαγή για ανατροπή του περιεχομένου της πολιτικής του.

Αυτή είναι η πρόκληση για όλους μας, να τελειώνουμε με τη σημερινή κατάσταση που πάει πίσω τη χώρα, που την καθιστά ουραγό σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες, που κάνει σύνθημα την Ελλάδα του 2030 αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα περιεχόμενο σε έναν ρευστό και δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο».