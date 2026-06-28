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Η κλήρωση του Τζόκερ θα διεξαχθεί στις 22:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και στις 22:00 θα γίνει η κλήρωση.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσει από 100.000 ευρώ.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: