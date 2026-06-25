Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024.

Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ (3.987.194,07 ευρώ) εγκρίθηκαν για την καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων έτους 2024, σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών.

Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024.

Ειδικότερα:

Για τους πολίτες, εγκρίθηκε ποσό 2.473.375 ευρώ για 26.655 δικαιούχους.

Για τις επιχειρήσεις, εγκρίθηκε ποσό 1.513.818 ευρώ για 3.288 δικαιούχους.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: «Με το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων επιστρέφουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών μας. Είναι μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες, όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει τις τιμές και επιβαρύνει νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στόχος μας είναι οι κάτοικοι των νησιών να αισθάνονται ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και στηρίζουν την τοπική οικονομία».