Τι αναφέρει στην πρόγνωση καιρού του ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ένα 24ωρο με έντονη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες προ των πυλών «βλέπει» ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως επισημαίνει, έως και την Πέμπτη ο καιρός θα επηρεάζεται από την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες συγκρούονται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κοντά στο έδαφος, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ισχυρά φαινόμενα.

Σήμερα, η αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, ενώ την Τετάρτη τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας και την Αττική.

Από την Παρασκευή και μετά, το σκηνικό αλλάζει, καθώς τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυροί έως πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο καιρός σήμερα

Η ψυχρή αέρια μάζα επεκτείνεται σήμερα σε μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, προκαλώντας συνθήκες έντονης αστάθειας. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ λιγότερο επηρεασμένες θα είναι οι θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

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Καλύτερη θα είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, με εξαίρεση το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα του, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρα βροχές και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστάθεια θα αρχίσει να εξασθενεί, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση την επόμενη ημέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως γύρω από τον Κιθαιρώνα.

Στη Θεσσαλονίκη, βροχοπτώσεις σημειώνονται ήδη από τη νύχτα, ενώ από αργά το μεσημέρι και μετά αναμένονται περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες τοπικά μπορεί να συνοδευτούν ακόμη και από χαλαζοπτώσεις.

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