Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Για την αστάθεια των επόμενων ημερών μίλησαν σήμερα οι μετεωρολόγοι Όλγα Παπαβγούλη, Σάκης Αρναούτογλου και Κλέαρχος Μαρουσάκης. Έναν λόγο για αστάθεια που θα δώσει μπόρες, τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Όλγα Παπαβγούλη

«Μία διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα ενισχύσει την αστάθεια της χώρας» ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αρχικά από τα βόρεια της χώρας από το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας.

Όσον αφορά την Αττική η κ. Παπαβγούλη ανέφερε ότι θέτει υποψηφιότητα για μπόρα το δυτικό τμήμα της πόλης αλλά και για μεμονωμένη καταιγίδα. Στα κεντρικά και βόρεια της χώρας θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στην Πελοπόννησο, της Στερεάς Ελλάδας και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στην Πελοπόννησο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja6lggzmkip?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως από αύριο αυτή η αστάθεια θα εξαπλωθεί στα ηπειρωτικά τμήματα του νομού. Θα επηρεαστεί κυρίως ο ηπειρωτικός κορμός της χώρας μας . Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από ορεινές εκτάσεις της ηπειρωτικής χώρας από από βουνά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, θα επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου και θα κινηθούν και πιο νότια για να απασχολήσουν και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Αυτά τα φαινόμενα αναπτύσσονται και κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών. Εκεί που φθάνουμε τις μέγιστες θερμοκρασίες - κοντά στις 2, 3 ώρα - αρχίζουν και εκδηλώνονται και αυτές οι καταιγίδες, πάνω από την ξηρά και περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα επηρεάζονται λιγότερο.

Την Πέμπτη, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα και την Αττική, η Εύβοια και το βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας, εκεί θα εντοπίζονται τα φαινόμενα, οι μπόρες και οι καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, με τοπικά θυελλώδεις εντάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Αυτό συνεπάγεται και με αύξηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς και ταυτόχρονα αυτά τα μελτέμια λειτουργούν κλιματιστικό για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, όμως θα παραμείνει η ζέστη στα πιο δυτικά τμήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja6wb52r1p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σάκης Αρναούτογλου

Όσο πιο μακριά από τη θάλασσα, σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά και Πελοπόννησο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να βγάλει κάποιες μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Στην Αττική, η πιθανότητα βροχής με τη μορφή μπόρας, είναι μικρή αλλά υπαρκτή στα ορεινά. Η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστεί από μπόρες ή και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ίδια ημέρας.

Την Πέμπτη προβλέπεται πάλι αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου και θα υπάρξουν κάποιες καταιγίδες. Δύσκολα να βγάλει φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα, μόνο πρόσκαιρες συννεφιές.

Παρασκευή αναμένονται πολύ τοπικές μπόρες, στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα από αυτά της Τετάρτης.

Το Σάββατο αν θα βγάλει κάποια σύννεφα και τοπική μπόρα θα είναι στα βουνά, ωστόσο ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος.

Τις επόμενες ημέρες από πλευράς αστάθειας, 21 με 22 του Ιουνίου δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, 23 με 24 το ίδιο εκτός από κάποιες μπόρες στα βορειοδυτικά και 24-25 κάποιες μπόρες στα ορεινά.

Πάμε σε καλές καιρικές συνθήκες μέχρι τις 24 και 25 έως και 26 Ιουνίου. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες στα ορεινά τμήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=3FbPtLG-qOc}