Μια βασιλόπιτα απλή, σπιτική και πεντανόστιμη, ιδανική για να ξεκινήσει η νέα χρονιά με χαμόγελα και τύχη.

Η βασιλόπιτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πρωτοχρονιά και τις οικογενειακές στιγμές γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Αν θέλουμε μια εύκολη, γρήγορη και σίγουρη επιλογή, αυτή η απλή συνταγή είναι ιδανική ακόμα και για αρχάριους στην κουζίνα. Με λίγα υλικά και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές, μπορούμε να ετοιμάσουμε μια αφράτη και αρωματική βασιλόπιτα, έτοιμη να φιλοξενήσει το φλουρί και να φέρει τύχη στη νέα χρονιά.

Υλικά

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι baking powder

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 βανίλια

100 ml γάλα

Άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το baking powder και τα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα, εναλλάξ με το γάλα, ανακατεύοντας απαλά. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, τοποθετούμε το φλουρί τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 45–50 λεπτά. Αφήνουμε τη βασιλόπιτα να κρυώσει, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και σερβίρουμε.

Tα μυστικά της καλής βασιλόπιτας

Για να πετύχει η βασιλόπιτα και να βγει αφράτη, σωστά ψημένη και αρωματική, είναι σημαντικό όλα τα υλικά να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Πριν την εκτέλεση, καλό είναι να ζυγιστούν με ακρίβεια όλα τα υλικά, ώστε να τηρηθούν σωστά οι αναλογίες. Το βούτυρο πρέπει να χτυπηθεί καλά με τη ζάχαρη μέχρι το μείγμα να γίνει κρεμώδες και να λιώσει η ζάχαρη, ενώ στη συνέχεια οι κρόκοι πρέπει επίσης να χτυπηθούν επαρκώς, ώστε να σχηματιστεί μια αφράτη και ομοιογενής κρέμα.

Από τη στιγμή που προστίθεται το αλεύρι, το ανακάτεμα γίνεται απαλά με κινήσεις αναδίπλωσης και όχι με έντονο χτύπημα, για να διατηρηθεί ο αέρας του μείγματος και να μην «βαρύνει» η βασιλόπιτα. Κατά το ψήσιμο, αποφεύγεται το συχνό άνοιγμα του φούρνου, καθώς η βασιλόπιτα χρειάζεται σταθερή θερμοκρασία και αρκετό χρόνο για να ψηθεί σωστά· σε δυνατό φούρνο, ο έλεγχος μπορεί να γίνει μετά τα πρώτα 50 λεπτά.

Η βασιλόπιτα δεν πρέπει να βγει από τον φούρνο αν δεν έχει σταθεροποιηθεί στο κέντρο· ο έλεγχος γίνεται με οδοντογλυφίδα ή μαχαίρι, που πρέπει να βγαίνει στεγνό. Τέλος, αφού ψηθεί, αφήνεται να κρυώσει ελαφρά και αναποδογυρίζεται σε σχάρα, ώστε να κρυώσει ομοιόμορφα και να διατηρήσει την υφή της.

