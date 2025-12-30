Οι μουσικές σκηνές της Αθήνας υποδέχονται το 2026 με πολύ τραγούδι και χορό.

Ο λαός τραγούδι θέλει για να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με κέφι και την καλύτερη διάθεση, για αυτό τα ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς σε πίστες και μουσικές σκηνές αποτελούν παράδοση και έθιμο... πατροπαράδοτο!

Η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2026 έχει ξεκινήσει και οι μουσικές σκηνές της πόλης έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, έχουν τροποποιήσει το πρόγραμμμά τους και ετοιμάζονται να ευχηθούν καλή χρονιά στο κοινό που θα γιορτάσει μαζί τους.

Οι Trashformers (όπως κάθε χρόνο) ετοιμάζουν την πιο ξεσηκωτική Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Fuzz Club, με live show, Dj set, έναν μυστικό καλεσμένο και πολύ χορό.



Το πιο λαμπερό βράδυ του χρόνου, το βράδυ του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς θέλει μουσική, λάμψη, ρυθμό και ανεπανάληπτες στιγμές, για αυτό και το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ γεμίζει με ενέργεια και non-stop party vibes, με οικοδεσπότη τον διαχρονικό Πασχάλη.

Παράλληλα, το βράδυ που αλλάζει ο χρόνος, ο Μιχάλης Ρακιντζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος θα βρίσκονται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, δημιουργώντας το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι, με όχημα τις δεκάδες επιτυχίες τους που ξεκινούν από τη δεκαετία του 80 και φτάνουν στην εποχή μας.

Η Ελένη Δήμου μάς περιμένει για ρεβεγιόν στο Καφεθέατρο με τη νέα μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Προσωπικά», ενώ ο Βασίλης Λέκκας με μια σειρά αγαπημένων τραγουδιών του Τόλη Βοσκόπουλου μάς προσκαλεί να γιορτάσουμε παρέα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Caja De Musica.

Η Μελίνα Ασλανίδου παρέα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη υποδέχονται το 2026 στο Green Park Athens ετοιμάζοντας ένα ρεβεγιόν γεμάτο επιτυχίες, χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στο Baraonda η Νίνα Λοτσάρη και η Rosanna Mailan θα αλλάξουν χρονιά με πολύ «Pasión», ενώ η Γλυκερία μαζί με τους Σοφία Παπάζογλου, Χάρη Μακρή και Χριστιάνα Γαλιάτσου στην Οδό Λυσίου, έχουν ετοιμάσει ένα ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με ένα πρόγραμμα γεμάτο χρώματα, ρυθμούς, μνήμες και μελωδίες που ενώνουν γενιές.

Ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα στήσουν στο Περιβόλι του Ουρανού στην Πλάκα οι Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάννα Παπαϊωάννου.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μάς περιμένουν στο VOX ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1/01) για να γιορτάσουμε την έλευση της νέας χρονιάς με το πλούσιο ρεπερτόριο τους.

Η ιστορική Μέδουσα, άνοιξε ξανά τις πόρτες της και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα γιορτάσουμε μαζί με τους Γιώργο Θεοφάνους, Άκη Δείξιμο, Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Πρόδρομο Τσολιά και Tianora.