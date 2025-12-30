«Είναι γνωστή και διαχρονική η αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο μαζικό κίνημα, ιδιαίτερα όταν αυτό εκφράζεται μέσα στον στρατό», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανάκληση της τιμωρίας στρατιώτη επειδή - όπως κατήγγειλε ο ίδιος - συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι γνωστή και διαχρονική η αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο μαζικό κίνημα, ιδιαίτερα όταν αυτό εκφράζεται μέσα στον στρατό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η δημόσια καταγγελία οπλίτη ότι τιμωρήθηκε με 25 ημέρες φυλάκιση και αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή παρέστη σε διαδήλωση συνδικάτων και εξέφρασε τη συμπαράστασή του, συνιστά κατάφωρη δημοκρατική πρόκληση. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Διαφωτισμό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης και η πολιτική άποψη δεν αναστέλλονται με το που ένας πολίτης φορά στολή. Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως ζώνη εξαίρεσης από το κράτος δικαίου, ούτε ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων», τονίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Το γεγονός ότι η στρατιωτική ιεραρχία καταφεύγει το 2025 σε αυταρχικές μεθόδους προγραφής οπλιτών, προκειμένου να τιμωρήσει έναν στρατιώτη επειδή κατήγγειλε δημόσια τον πολεμοκάπηλο και αντιλαϊκό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το βαρύ τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί στο πλαίσιο της νέας πολεμικής υστερίας, αποκαλύπτει το άγχος της κυβέρνησης και το έλλειμμα κοινωνικής νομιμοποίησης των επιλογών της. Ντροπή στους κ. Δένδια και κ. Μητσοτάκη που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι. Η τιμωρία του οπλίτη πρέπει να ανακληθεί άμεσα».

Η καταγγελία του στρατιώτη

Η επιστολή του ο στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου από το 4ο ΕΤΕΘ Σάμου:

«Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στην Σάμο. Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία, με σκοπό να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου, όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, και όχι τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που μας μπλέκει κάθε μέρα πιο βαθιά στους πολέμους.

Με αυτή την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε υγεία, παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Άλλωστε αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε το μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες.

Άλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στο δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους.

Στρατιώτης (ΚΔ) Παπαγεωργίου Μάνος 4ο ΕΤΕΘ Σάμου».