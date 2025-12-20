Η ανάρτηση-υπενθύμιση του υπουργείου Τουρισμού.

Εκπνέει η προθεσμία για εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».

Ευκαιρία για γιορτές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι δικαιούχοι της ψηφιακής κάρτας του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», καθώς έχουν το περιθώριο να την εξαργυρώσουν έως το τέλος του μήνα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη λεγόμενη χαμηλή περίοδο έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, το υπουργείο Τουρισμού υπενθυμίζει στους πολίτες για τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την εξαργύρωση, ενώ ταυτόχρονα προβάλει την Εύβοια ως ιδανικό προορισμό για τις ημέρες των γιορτών.

Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει ως τον «προορισμό για όλες τις εποχές».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» του υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.