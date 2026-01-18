Ο 44χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μπήκε γρήγορα στο κτίριο.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21.01.2026 ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου την Κυριακή το μεσημέρι (18/1/2026), υπό δρακόντεια μέτρα, καθώς ο άνδρας έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τον 50χρονο πρώην φίλο του, πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο. Όπως φαίνεται, πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς καβγάδες και απειλές που υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο.

Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, αφού οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν αντεκδικήσεις.

Παράλληλα, όσοι γνώριζαν το θύμα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, καθώς, όπως λένε, ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν μέσα στα σπίτια τους ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο «βεντέτας».

