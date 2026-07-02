Sneak Preview από το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής.

Το τελευταίο επεισόδιο του «Don’t Forget The Lyrics», με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, έρχεται απόψε στις 20:00 και θα είναι γεμάτο μουσική, ανατροπές, χιούμορ και παίκτες που διεκδικούν τη νίκη μέχρι την τελευταία λέξη.

Οι στίχοι γίνονται ξανά το απόλυτο όπλο, ενώ κάθε σωστή απάντηση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να οδηγήσει έναν παίκτη πιο κοντά στον Τελικό.

Όσα θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο με την Έλλη Κοκκίνου

Στον 1ο Γύρο, ο Στράτος κάνει την είσοδό του με το «Αμάρτησε Μαζί Μου» και αποκαλύπτει πως είναι μπαμπάς ενός 6χρονου αγοριού, ενώ λατρεύει να συμμετέχει σε βραδιές καραόκε, όπου δοκιμάζει συνεχώς τις μουσικές του γνώσεις. Απέναντί του βρίσκεται η Σοφία, η οποία μπαίνει δυναμικά με το «Βάλ’ Το Τέρμα», είναι καθηγήτρια Γαλλικών και δείχνει από την πρώτη στιγμή αποφασισμένη να διεκδικήσει την πρόκριση.

Οι δύο παίκτες αναμετρώνται σε αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Μη Ρωτάς Το Γιατί», «Όλα Σε Σένα Τα Βρήκα», «Φωτιά Με Φωτιά», «Μάντισσα», «Απ’ Τον Βορρά Μέχρι Τον Νότο» και «Πόρτα Για Τον Ουρανό», σε μία μάχη που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=ScwSSQ_mEKY}

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Στον 2ο Γύρο, ο Δημήτρης κλέβει τις εντυπώσεις ήδη από την είσοδό του, με το «Ελεύθερος». Ο Κερκυραίος παίκτης αποδεικνύεται η πιο κεφάτη παρουσία της βραδιάς, καθώς σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού προτιμά να αυτοσχεδιάζει, να χορεύει και να διασκεδάζει, ακόμη κι όταν οι στίχοι τον... εγκαταλείπουν. Αντίπαλός του είναι η Αλεξάνδρα, η οποία εργάζεται ως μασέζ, παράλληλα σπουδάζει φυσικοθεραπεία και μπαίνει στο πλατό με το «Πάμε Καλοκαίρι».

Οι δυο τους δοκιμάζονται στα τραγούδια «Τι Τρελά Μου Ζητάς», «Δε Μετανιώνω», «Μήπως Είμαι Τρελός», «Αυτό Το Καλοκαίρι», «Ο Παλιατζής» και «Δεν Έχω Που Να Πάω», σε έναν γύρο γεμάτο κέφι και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στον Ημιτελικό, η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς οι δύο φιναλίστ δεν διστάζουν να ρισκάρουν, με την πρόκρισή τους να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Η βραδιά κορυφώνεται με έναν συναρπαστικό Τελικό, όπου ο παίκτης που φτάνει μέχρι εδώ αγωνίζεται με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Θα αποδειχθεί αρκετή η σιγουριά του για να ολοκληρώσει τη διαδρομή του προς τη νίκη;

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