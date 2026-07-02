Για τα ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προβλέπεται -κρατήστε παρακαλώ- «Ακαδημία Ηγεσίας» εν είδει Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αν θέλει κανείς να διαπιστώσει στην πράξη της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε ό,τι αφορά την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το δυναμικό του Δημόσιου Τομέα. Και εκεί θα αντιληφθεί ότι η κατάρρευση του περιβόητου Επιτελικού Κράτους επιχειρείται να κρυφτεί πίσω από τη δημιουργία της σειράς «Ακαδημιών» !!

Έτσι για παράδειγμα το παραδοσιακό «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μετατρέπεται σε «Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης». Δηλαδή μέσα από την βαρύγδουπη αυτή μετονομασία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να κάνει δήθεν μεταρρυθμιστικά βήματα, χωρίς φυσικά να αλλάζει ουσιωδώς κάτι από το προϊσχύον καθεστώς. Τα ίδια Παντελάκη μου… Ή μήπως τα ίδια Κυριάκο μου;

Δεύτερο και πιο χτυπητό παράδειγμα: Για τα ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προβλέπεται -κρατήστε παρακαλώ- «Ακαδημία Ηγεσίας» εν είδει Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι πιο πάνω «μεταρρυθμίσεις» δείχνουν φυσικά επιπλέον και το εξής: Μη έχοντας να παρουσιάσει έργο και στη Δημόσια Διοίκηση, πέρα ​​από τη διαιώνιση του κομματικού νεποτισμού, προφανώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταφεύγει στην προσπάθειά της να δημιουργήσει την εντύπωση μέσω παραπλανητικών τίτλων. Ξέρει καλά πια τις μεθόδους της προπαγάνδας, αφού μόνο μέσω αυτών πορεύεται εδώ και καιρό.

Τα θυμόμαστε αυτά από την τύχη που είχε το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη- Γεραπετρίτη. Απλώς τους θυμίζουμε την περίφημη παροιμία για το πώς βάφονται -ορθότερα δε με τι δεν βάφονται αυγά...

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Ε.Σ.